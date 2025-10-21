- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5897
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
GoldWave – XAUUSD için Profesyonel Swing ve Trend Trading Sinyali
GoldWave, yalnızca XAUUSD (Altın) için tasarlanmış yüksek hassasiyetli otomatik bir işlem sinyalidir.
Çok katmanlı momentum ve volatilite analizini kullanarak orta vadeli swing trendlerini tespit eder ve minimum çekilme ile istikrarlı, kontrollü bir büyüme sağlar.
Teknik Özellikler
-
Altın için optimize edilmiş tamamen otomatik strateji
-
Trend devamı ve volatilite kırılma modellerine dayalı giriş mantığı
-
Ortalama işlem süresi: 1–2 saat
-
Martingale, grid veya ortalama alma yok — her işlem bağımsızdır
-
Her emir için sabit Stop Loss ve dinamik Take Profit seviyeleri
-
Yüksek volatilite haber dönemlerinden kaçınmak için akıllı risk filtresi
Strateji Özeti
-
Odak: Altında orta vadeli trend ve swing işlemleri
-
Tarihsel başarı oranı: %85’in üzerinde
-
Ortalama aylık getiri: %5–10 (istikrarlı piyasa koşullarında)
-
Maksimum gözlemlenen çekilme: %20’nin altında
-
Trend veya kırılma piyasalarında en iyi performans
Önerilen Gereksinimler
-
Minimum sermaye: 300 USD veya daha fazla
-
Önerilen kaldıraç: 1:500
-
Hesap türü: ECN veya Raw Spread (düşük gecikmeli yürütme tercih edilir)
Önemli Notlar
Bu sinyal, sıklık yerine kaliteye odaklanır — genellikle ayda 10–50 yüksek kaliteli işlem üretir.
Altın piyasasında istikrarlı ve duygusuz performans arayan yatırımcılar için idealdir.
Kısa vadeli dalgalanmalar olabilir, ancak uzun vadeli sermaye eğrisi istikrarlı şekilde yukarı yönlüdür.
