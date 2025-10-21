GoldWave – XAUUSD için Profesyonel Swing ve Trend Trading Sinyali

GoldWave, yalnızca XAUUSD (Altın) için tasarlanmış yüksek hassasiyetli otomatik bir işlem sinyalidir.

Çok katmanlı momentum ve volatilite analizini kullanarak orta vadeli swing trendlerini tespit eder ve minimum çekilme ile istikrarlı, kontrollü bir büyüme sağlar.

Teknik Özellikler

Altın için optimize edilmiş tamamen otomatik strateji

Trend devamı ve volatilite kırılma modellerine dayalı giriş mantığı

Ortalama işlem süresi: 1–2 saat

Martingale, grid veya ortalama alma yok — her işlem bağımsızdır

Her emir için sabit Stop Loss ve dinamik Take Profit seviyeleri

Yüksek volatilite haber dönemlerinden kaçınmak için akıllı risk filtresi

Strateji Özeti

Odak: Altında orta vadeli trend ve swing işlemleri

Tarihsel başarı oranı: %85’in üzerinde

Ortalama aylık getiri: %5–10 (istikrarlı piyasa koşullarında)

Maksimum gözlemlenen çekilme: %20’nin altında

Trend veya kırılma piyasalarında en iyi performans

Önerilen Gereksinimler

Minimum sermaye: 300 USD veya daha fazla

Önerilen kaldıraç: 1:500

Hesap türü: ECN veya Raw Spread (düşük gecikmeli yürütme tercih edilir)

Önemli Notlar

Bu sinyal, sıklık yerine kaliteye odaklanır — genellikle ayda 10–50 yüksek kaliteli işlem üretir.

Altın piyasasında istikrarlı ve duygusuz performans arayan yatırımcılar için idealdir.

Kısa vadeli dalgalanmalar olabilir, ancak uzun vadeli sermaye eğrisi istikrarlı şekilde yukarı yönlüdür.