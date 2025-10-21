SinyallerBölümler
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 209%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
92 (96.84%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (3.16%)
En iyi işlem:
20.03 USD
En kötü işlem:
-10.22 USD
Brüt kâr:
119.93 USD (12 115 pips)
Brüt zarar:
-15.36 USD (1 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (64.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.02 USD (58)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
34.92%
Maks. mevduat yükü:
5.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
39 (41.05%)
Satış işlemleri:
56 (58.95%)
Kâr faktörü:
7.81
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-5.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.22 USD (1)
Aylık büyüme:
44.85%
Yıllık tahmin:
544.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
10.30 USD (8.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.05% (10.26 USD)
Varlığa göre:
1.63% (2.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.03 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.22 USD

GoldWave – XAUUSD için Profesyonel Swing ve Trend Trading Sinyali

GoldWave, yalnızca XAUUSD (Altın) için tasarlanmış yüksek hassasiyetli otomatik bir işlem sinyalidir.
Çok katmanlı momentum ve volatilite analizini kullanarak orta vadeli swing trendlerini tespit eder ve minimum çekilme ile istikrarlı, kontrollü bir büyüme sağlar.

Teknik Özellikler

  • Altın için optimize edilmiş tamamen otomatik strateji

  • Trend devamı ve volatilite kırılma modellerine dayalı giriş mantığı

  • Ortalama işlem süresi: 1–2 saat

  • Martingale, grid veya ortalama alma yok — her işlem bağımsızdır

  • Her emir için sabit Stop Loss ve dinamik Take Profit seviyeleri

  • Yüksek volatilite haber dönemlerinden kaçınmak için akıllı risk filtresi

Strateji Özeti

  • Odak: Altında orta vadeli trend ve swing işlemleri

  • Tarihsel başarı oranı: %85’in üzerinde

  • Ortalama aylık getiri: %5–10 (istikrarlı piyasa koşullarında)

  • Maksimum gözlemlenen çekilme: %20’nin altında

  • Trend veya kırılma piyasalarında en iyi performans

Önerilen Gereksinimler

  • Minimum sermaye: 300 USD veya daha fazla

  • Önerilen kaldıraç: 1:500

  • Hesap türü: ECN veya Raw Spread (düşük gecikmeli yürütme tercih edilir)

Önemli Notlar
Bu sinyal, sıklık yerine kaliteye odaklanır — genellikle ayda 10–50 yüksek kaliteli işlem üretir.
Altın piyasasında istikrarlı ve duygusuz performans arayan yatırımcılar için idealdir.
Kısa vadeli dalgalanmalar olabilir, ancak uzun vadeli sermaye eğrisi istikrarlı şekilde yukarı yönlüdür.


