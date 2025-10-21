SinaisSeções
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
6 / 25K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 337%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
136 (97.14%)
Negociações com perda:
4 (2.86%)
Melhor negociação:
20.03 USD
Pior negociação:
-10.22 USD
Lucro bruto:
186.19 USD (21 878 pips)
Perda bruta:
-17.46 USD (1 018 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (64.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.02 USD (58)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
9.12%
Depósito máximo carregado:
10.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.38
Negociações longas:
73 (52.14%)
Negociações curtas:
67 (47.86%)
Fator de lucro:
10.66
Valor esperado:
1.21 USD
Lucro médio:
1.37 USD
Perda média:
-4.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.22 USD (1)
Crescimento mensal:
12.56%
Previsão anual:
152.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
10.30 USD (8.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.05% (10.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.05% (24.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 136
CHINA50 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 167
CHINA50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 18K
CHINA50 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.03 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +64.02 USD
Máxima perda consecutiva: -10.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 mais ...
GoldWave – Sinal Profissional de Negociação Swing e de Tendência

GoldWave é um sinal de negociação automatizado de alta precisão, focado principalmente em XAUUSD (Ouro).

Ele captura tendências de swing de médio prazo através de uma análise em múltiplas camadas de momentum e volatilidade — proporcionando um crescimento consistente e controlado, com drawdown mínimo.

Características Técnicas

Estratégia totalmente automatizada, otimizada para XAUUSD.

Lógica de entrada baseada na continuação de tendência e em padrões de rompimento de volatilidade.

Duração média das operações: 1–2 horas.

Sem martingale, sem grid, sem média de ordens — cada operação é independente.

Stop Loss fixo e níveis de Take Profit dinâmicos em todas as ordens.

Filtro de risco inteligente para evitar picos de volatilidade durante notícias de alto impacto.

Visão Geral da Estratégia

Foco: negociação de tendência e swing de médio prazo em Ouro.

Precisão histórica: mais de 85% de operações vencedoras desde o início.

Crescimento médio mensal até agora: 5–10% em condições de mercado estáveis.

Drawdown típico até agora: abaixo de 10–20%.

Funciona melhor durante fases de mercado com tendência ou rompimento.

Requisitos Recomendados

Capital mínimo: a partir de US$ 300.

Alavancagem: recomendada 1:500.

Tipo de conta: ECN ou Raw Spread (execução de baixa latência preferida).

Notas Importantes

Este sinal prioriza qualidade em vez de quantidade — normalmente gera de 10 a 50 operações por mês, cada uma escolhida com base na melhor relação risco-retorno.

É ideal para investidores que buscam desempenho estável, sem emoções, com exposição controlada ao Ouro.

Podem ocorrer flutuações de curto prazo, mas a curva de capital de longo prazo tende a ser ascendente e estável.


Sem comentários
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldWave signal
30 USD por mês
337%
6
25K
USD
219
USD
31
100%
140
97%
9%
10.66
1.21
USD
15%
1:500
Copiar

