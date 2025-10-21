GoldWave – Sinal Profissional de Negociação Swing e de Tendência

GoldWave é um sinal de negociação automatizado de alta precisão, focado principalmente em XAUUSD (Ouro).

Ele captura tendências de swing de médio prazo através de uma análise em múltiplas camadas de momentum e volatilidade — proporcionando um crescimento consistente e controlado, com drawdown mínimo.

Características Técnicas

Estratégia totalmente automatizada, otimizada para XAUUSD.

Lógica de entrada baseada na continuação de tendência e em padrões de rompimento de volatilidade.

Duração média das operações: 1–2 horas.

Sem martingale, sem grid, sem média de ordens — cada operação é independente.

Stop Loss fixo e níveis de Take Profit dinâmicos em todas as ordens.

Filtro de risco inteligente para evitar picos de volatilidade durante notícias de alto impacto.

Visão Geral da Estratégia

Foco: negociação de tendência e swing de médio prazo em Ouro.

Precisão histórica: mais de 85% de operações vencedoras desde o início.

Crescimento médio mensal até agora: 5–10% em condições de mercado estáveis.

Drawdown típico até agora: abaixo de 10–20%.

Funciona melhor durante fases de mercado com tendência ou rompimento.

Requisitos Recomendados

Capital mínimo: a partir de US$ 300.

Alavancagem: recomendada 1:500.

Tipo de conta: ECN ou Raw Spread (execução de baixa latência preferida).

Notas Importantes

Este sinal prioriza qualidade em vez de quantidade — normalmente gera de 10 a 50 operações por mês, cada uma escolhida com base na melhor relação risco-retorno.

É ideal para investidores que buscam desempenho estável, sem emoções, com exposição controlada ao Ouro.

Podem ocorrer flutuações de curto prazo, mas a curva de capital de longo prazo tende a ser ascendente e estável.