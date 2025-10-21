- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|CHINA50
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|167
|CHINA50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|18K
|CHINA50
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
GoldWave – Sinal Profissional de Negociação Swing e de Tendência
GoldWave é um sinal de negociação automatizado de alta precisão, focado principalmente em XAUUSD (Ouro).
Ele captura tendências de swing de médio prazo através de uma análise em múltiplas camadas de momentum e volatilidade — proporcionando um crescimento consistente e controlado, com drawdown mínimo.
Características Técnicas
Estratégia totalmente automatizada, otimizada para XAUUSD.
Lógica de entrada baseada na continuação de tendência e em padrões de rompimento de volatilidade.
Duração média das operações: 1–2 horas.
Sem martingale, sem grid, sem média de ordens — cada operação é independente.
Stop Loss fixo e níveis de Take Profit dinâmicos em todas as ordens.
Filtro de risco inteligente para evitar picos de volatilidade durante notícias de alto impacto.
Visão Geral da Estratégia
Foco: negociação de tendência e swing de médio prazo em Ouro.
Precisão histórica: mais de 85% de operações vencedoras desde o início.
Crescimento médio mensal até agora: 5–10% em condições de mercado estáveis.
Drawdown típico até agora: abaixo de 10–20%.
Funciona melhor durante fases de mercado com tendência ou rompimento.
Requisitos Recomendados
Capital mínimo: a partir de US$ 300.
Alavancagem: recomendada 1:500.
Tipo de conta: ECN ou Raw Spread (execução de baixa latência preferida).
Notas Importantes
Este sinal prioriza qualidade em vez de quantidade — normalmente gera de 10 a 50 operações por mês, cada uma escolhida com base na melhor relação risco-retorno.
É ideal para investidores que buscam desempenho estável, sem emoções, com exposição controlada ao Ouro.
Podem ocorrer flutuações de curto prazo, mas a curva de capital de longo prazo tende a ser ascendente e estável.
