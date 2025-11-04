SignaleKategorien
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 70 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 84%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
340
Gewinntrades:
340 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
50.52 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
5 738.82 USD (573 687 pips)
Bruttoverlust:
-3.48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
340 (5 738.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 738.82 USD (340)
Sharpe Ratio:
1.63
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.03%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
63726.00
Long-Positionen:
340 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1649.09
Mathematische Gewinnerwartung:
16.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
12.53%
Jahresprognose:
152.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
0.09 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.07 USD)
Kapital:
34.09% (3 776.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 574K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.52 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 340
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 738.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Durchschnittliche Bewertung:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 00:45 
 

I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.

2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
