Trades insgesamt:
340
Gewinntrades:
340 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
50.52 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
5 738.82 USD (573 687 pips)
Bruttoverlust:
-3.48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
340 (5 738.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 738.82 USD (340)
Sharpe Ratio:
1.63
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.03%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
63726.00
Long-Positionen:
340 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1649.09
Mathematische Gewinnerwartung:
16.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
12.53%
Jahresprognose:
152.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
0.09 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.07 USD)
Kapital:
34.09% (3 776.88 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +50.52 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 340
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 738.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.