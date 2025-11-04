- 자본
- 축소
트레이드:
368
이익 거래:
368 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
50.52 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
6 321.08 USD (631 903 pips)
총 손실:
-3.74 USD
연속 최대 이익:
368 (6 321.08 USD)
연속 최대 이익:
6 321.08 USD (368)
샤프 비율:
1.64
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.03%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
70192.67
롱(주식매수):
368 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1690.13
기대수익:
17.18 USD
평균 이익:
17.18 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
17.17%
연간 예측:
208.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
0.09 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.07 USD)
자본금별:
34.09% (3 776.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|632K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.52 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 368
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +6 321.08 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 70 USD
96%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
19
100%
368
100%
100%
1690.12
17.18
USD
USD
34%
1:500
I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.