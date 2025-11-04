- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
335
利益トレード:
335 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
50.52 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5 635.19 USD (563 327 pips)
総損失:
-3.39 USD
最大連続の勝ち:
335 (5 635.19 USD)
最大連続利益:
5 635.19 USD (335)
シャープレシオ:
1.62
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
62575.56
長いトレード:
335 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1662.30
期待されたペイオフ:
16.82 USD
平均利益:
16.82 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
11.76%
年間予想:
145.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.09 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.07 USD)
エクイティによる:
34.09% (3 776.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|563K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.52 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 335
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5 635.19 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.