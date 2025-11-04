シグナルセクション
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
レビュー1件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  70  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 82%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
335
利益トレード:
335 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
50.52 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5 635.19 USD (563 327 pips)
総損失:
-3.39 USD
最大連続の勝ち:
335 (5 635.19 USD)
最大連続利益:
5 635.19 USD (335)
シャープレシオ:
1.62
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
62575.56
長いトレード:
335 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1662.30
期待されたペイオフ:
16.82 USD
平均利益:
16.82 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
11.76%
年間予想:
145.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.09 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.07 USD)
エクイティによる:
34.09% (3 776.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 563K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.52 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 335
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5 635.19 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
平均の評価:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 00:45 
 

I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.

2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
