Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
1 comentário
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 82%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
335
Negociações com lucro:
335 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
50.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
5 635.19 USD (563 327 pips)
Perda bruta:
-3.39 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
335 (5 635.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 635.19 USD (335)
Índice de Sharpe:
1.62
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
62575.56
Negociações longas:
335 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1662.30
Valor esperado:
16.82 USD
Lucro médio:
16.82 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
11.95%
Previsão anual:
145.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.09 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.09% (3 776.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 563K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 335
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +5 635.19 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Classificação Média:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 00:45 
 

I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.

2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
