Negociações:
335
Negociações com lucro:
335 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
50.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
5 635.19 USD (563 327 pips)
Perda bruta:
-3.39 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
335 (5 635.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 635.19 USD (335)
Índice de Sharpe:
1.62
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
62575.56
Negociações longas:
335 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1662.30
Valor esperado:
16.82 USD
Lucro médio:
16.82 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
11.95%
Previsão anual:
145.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.09 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.09% (3 776.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|563K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 335
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +5 635.19 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.