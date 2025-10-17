- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
215 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
50.52 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3 098.03 USD (309 682 pips)
Brüt zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kazanç:
215 (3 098.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 098.03 USD (215)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
34397.11
Alış işlemleri:
215 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1352.85
Beklenen getiri:
14.41 USD
Ortalama kâr:
14.41 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
25.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.07 USD)
Varlığa göre:
18.06% (1 944.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|310K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.52 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 215
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3 098.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
100%
215
100%
100%
1352.85
14.41
USD
USD
18%
1:500