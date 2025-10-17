SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rianto Tamtomohadi
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
215 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
50.52 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3 098.03 USD (309 682 pips)
Brüt zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kazanç:
215 (3 098.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 098.03 USD (215)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
34397.11
Alış işlemleri:
215 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1352.85
Beklenen getiri:
14.41 USD
Ortalama kâr:
14.41 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
25.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.07 USD)
Varlığa göre:
18.06% (1 944.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 310K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.52 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 215
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3 098.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
İnceleme yok
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
