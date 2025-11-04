SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Rianto Tamtomohadi
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
1 comentario
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 82%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
335
Transacciones Rentables:
335 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
50.52 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
5 635.19 USD (563 327 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.39 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
335 (5 635.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 635.19 USD (335)
Ratio de Sharpe:
1.62
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.03%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
62575.56
Transacciones Largas:
335 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1662.30
Beneficio Esperado:
16.82 USD
Beneficio medio:
16.82 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
11.95%
Pronóstico anual:
145.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
0.09 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.07 USD)
De fondos:
34.09% (3 776.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 563K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.52 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 335
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +5 635.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Evaluación media:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 00:45 
 

I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.

2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
