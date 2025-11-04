- Cuenta
Total de Trades:
335
Transacciones Rentables:
335 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
50.52 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
5 635.19 USD (563 327 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.39 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
335 (5 635.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 635.19 USD (335)
Ratio de Sharpe:
1.62
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.03%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
62575.56
Transacciones Largas:
335 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1662.30
Beneficio Esperado:
16.82 USD
Beneficio medio:
16.82 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
11.95%
Pronóstico anual:
145.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
0.09 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.07 USD)
De fondos:
34.09% (3 776.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|563K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +50.52 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 335
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +5 635.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
70 USD al mes
82%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
18
100%
335
100%
100%
1662.29
16.82
USD
USD
34%
1:500
I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.