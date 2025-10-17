SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rianto Tamtomohadi
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
215 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
50.52 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3 098.03 USD (309 682 pips)
Perdita lorda:
-2.29 USD
Vincite massime consecutive:
215 (3 098.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 098.03 USD (215)
Indice di Sharpe:
1.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
34397.11
Long Trade:
215 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1352.85
Profitto previsto:
14.41 USD
Profitto medio:
14.41 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
25.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.09 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.07 USD)
Per equità:
18.06% (1 944.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 310K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
