Trade:
215
Profit Trade:
215 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
50.52 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3 098.03 USD (309 682 pips)
Perdita lorda:
-2.29 USD
Vincite massime consecutive:
215 (3 098.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 098.03 USD (215)
Indice di Sharpe:
1.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
34397.11
Long Trade:
215 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1352.85
Profitto previsto:
14.41 USD
Profitto medio:
14.41 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
25.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.09 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.07 USD)
Per equità:
18.06% (1 944.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|310K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +50.52 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 215
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3 098.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
43%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
100%
215
100%
100%
1352.85
14.41
USD
USD
18%
1:500