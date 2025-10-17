SignauxSections
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
215
Bénéfice trades:
215 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
50.52 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
3 098.03 USD (309 682 pips)
Perte brute:
-2.29 USD
Gains consécutifs maximales:
215 (3 098.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 098.03 USD (215)
Ratio de Sharpe:
1.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
34397.11
Longs trades:
215 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1352.85
Rendement attendu:
14.41 USD
Bénéfice moyen:
14.41 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
25.17%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
0.09 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.07 USD)
Par fonds propres:
18.06% (1 944.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 310K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.52 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 215
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +3 098.03 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
