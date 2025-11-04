信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Rianto Tamtomohadi
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
1条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 70 USD per 
增长自 2025 81%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
333
盈利交易:
333 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
50.52 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
5 595.05 USD (559 314 pips)
毛利亏损:
-3.37 USD
最大连续赢利:
333 (5 595.05 USD)
最大连续盈利:
5 595.05 USD (333)
夏普比率:
1.62
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.03%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
62129.78
长期交易:
333 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1660.25
预期回报:
16.80 USD
平均利润:
16.80 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
11.68%
年度预测:
141.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.09 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.07 USD)
净值:
34.09% (3 776.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 333
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 559K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.52 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 333
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +5 595.05 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
平均等级:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 00:45 
 

I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.

2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
