- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
333
盈利交易:
333 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
50.52 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
5 595.05 USD (559 314 pips)
毛利亏损:
-3.37 USD
最大连续赢利:
333 (5 595.05 USD)
最大连续盈利:
5 595.05 USD (333)
夏普比率:
1.62
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.03%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
62129.78
长期交易:
333 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1660.25
预期回报:
16.80 USD
平均利润:
16.80 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
11.68%
年度预测:
141.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.09 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.07 USD)
净值:
34.09% (3 776.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|333
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|559K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.52 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 333
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +5 595.05 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
81%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
17
100%
333
100%
100%
1660.25
16.80
USD
USD
34%
1:500
I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.