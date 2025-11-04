СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Rianto Tamtomohadi
Stephanus Adi Nugroho

Rianto Tamtomohadi

Stephanus Adi Nugroho
1 отзыв
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2025 81%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
331
Прибыльных трейдов:
331 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
50.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5 554.77 USD (555 287 pips)
Общий убыток:
-3.36 USD
Макс. серия выигрышей:
331 (5 554.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 554.77 USD (331)
Коэффициент Шарпа:
1.62
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.03%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
61682.33
Длинных трейдов:
331 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1653.21
Мат. ожидание:
16.78 USD
Средняя прибыль:
16.78 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.39%
Годовой прогноз:
150.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.09 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.07 USD)
По эквити:
34.09% (3 776.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 331
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 555K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 331
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5 554.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Средняя оценка:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 00:45 
 

I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.

2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rianto Tamtomohadi
70 USD в месяц
81%
0
0
USD
9.5K
USD
17
100%
331
100%
100%
1653.20
16.78
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.