Всего трейдов:
331
Прибыльных трейдов:
331 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
50.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5 554.77 USD (555 287 pips)
Общий убыток:
-3.36 USD
Макс. серия выигрышей:
331 (5 554.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 554.77 USD (331)
Коэффициент Шарпа:
1.62
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.03%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
61682.33
Длинных трейдов:
331 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1653.21
Мат. ожидание:
16.78 USD
Средняя прибыль:
16.78 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.39%
Годовой прогноз:
150.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.09 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.07 USD)
По эквити:
34.09% (3 776.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|555K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 331
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5 554.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
I had a bad experience with this signal. It blew my account within 1 day. I lost over $150.