Trades insgesamt:
244
Gewinntrades:
174 (71.31%)
Verlusttrades:
70 (28.69%)
Bester Trade:
24.94 EUR
Schlechtester Trade:
-44.07 EUR
Bruttoprofit:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Bruttoverlust:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (249.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
249.34 EUR (35)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
98.87%
Max deposit load:
85.19%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.83
Long-Positionen:
157 (64.34%)
Short-Positionen:
87 (35.66%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
2.19 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.47 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.47 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-187.75 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.75 EUR (15)
Wachstum pro Monat :
4.76%
Jahresprognose:
57.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
188.10 EUR (8.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.22% (188.10 EUR)
Kapital:
16.33% (368.69 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|38
|GBPCAD.pro
|38
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|29
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|EURCHF.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|EURCAD.pro
|10
|USDCAD.pro
|10
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.pro
|151
|GBPCAD.pro
|143
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|63
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|EURCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|67
|EURCAD.pro
|40
|USDCAD.pro
|-16
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.pro
|7.4K
|GBPCAD.pro
|10K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|2.9K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|EURCHF.pro
|-289
|EURJPY.pro
|4.8K
|EURCAD.pro
|3K
|USDCAD.pro
|-1.6K
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPCHF.pro
|-251
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +24.94 EUR
Schlechtester Trade: -44 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +249.34 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -187.75 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
