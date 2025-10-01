SignaleKategorien
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
244
Gewinntrades:
174 (71.31%)
Verlusttrades:
70 (28.69%)
Bester Trade:
24.94 EUR
Schlechtester Trade:
-44.07 EUR
Bruttoprofit:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Bruttoverlust:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (249.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
249.34 EUR (35)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
98.87%
Max deposit load:
85.19%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.83
Long-Positionen:
157 (64.34%)
Short-Positionen:
87 (35.66%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
2.19 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.47 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.47 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-187.75 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.75 EUR (15)
Wachstum pro Monat :
4.76%
Jahresprognose:
57.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
188.10 EUR (8.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.22% (188.10 EUR)
Kapital:
16.33% (368.69 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.pro 38
GBPCAD.pro 38
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 29
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
EURCHF.pro 11
EURJPY.pro 10
EURCAD.pro 10
USDCAD.pro 10
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.pro 151
GBPCAD.pro 143
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 63
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
EURCHF.pro -3
EURJPY.pro 67
EURCAD.pro 40
USDCAD.pro -16
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.pro 7.4K
GBPCAD.pro 10K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 2.9K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
EURCHF.pro -289
EURJPY.pro 4.8K
EURCAD.pro 3K
USDCAD.pro -1.6K
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
GBPCHF.pro -251
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

Keine Bewertungen
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
