СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / WaveRider
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
OANDATMS-MT5
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
174 (71.31%)
Убыточных трейдов:
70 (28.69%)
Лучший трейд:
24.94 EUR
Худший трейд:
-44.07 EUR
Общая прибыль:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Общий убыток:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (249.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
249.34 EUR (35)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
98.87%
Макс. загрузка депозита:
85.19%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.83
Длинных трейдов:
157 (64.34%)
Коротких трейдов:
87 (35.66%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
2.19 EUR
Средняя прибыль:
6.47 EUR
Средний убыток:
-8.47 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-187.75 EUR)
Макс. убыток в серии:
-187.75 EUR (15)
Прирост в месяц:
7.16%
Годовой прогноз:
86.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
188.10 EUR (8.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.22% (188.10 EUR)
По эквити:
16.33% (368.69 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.pro 38
GBPCAD.pro 38
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 29
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
EURCHF.pro 11
EURJPY.pro 10
EURCAD.pro 10
USDCAD.pro 10
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.pro 151
GBPCAD.pro 143
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 63
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
EURCHF.pro -3
EURJPY.pro 67
EURCAD.pro 40
USDCAD.pro -16
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.pro 7.4K
GBPCAD.pro 10K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 2.9K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
EURCHF.pro -289
EURJPY.pro 4.8K
EURCAD.pro 3K
USDCAD.pro -1.6K
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
GBPCHF.pro -251
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.94 EUR
Худший трейд: -44 EUR
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +249.34 EUR
Макс. убыток в серии: -187.75 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

Нет отзывов
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WaveRider
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
2.6K
EUR
17
0%
244
71%
99%
1.89
2.19
EUR
16%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.