Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
174 (71.31%)
Убыточных трейдов:
70 (28.69%)
Лучший трейд:
24.94 EUR
Худший трейд:
-44.07 EUR
Общая прибыль:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Общий убыток:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (249.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
249.34 EUR (35)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
98.87%
Макс. загрузка депозита:
85.19%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.83
Длинных трейдов:
157 (64.34%)
Коротких трейдов:
87 (35.66%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
2.19 EUR
Средняя прибыль:
6.47 EUR
Средний убыток:
-8.47 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-187.75 EUR)
Макс. убыток в серии:
-187.75 EUR (15)
Прирост в месяц:
7.16%
Годовой прогноз:
86.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
188.10 EUR (8.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.22% (188.10 EUR)
По эквити:
16.33% (368.69 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|38
|GBPCAD.pro
|38
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|29
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|EURCHF.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|EURCAD.pro
|10
|USDCAD.pro
|10
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.pro
|151
|GBPCAD.pro
|143
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|63
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|EURCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|67
|EURCAD.pro
|40
|USDCAD.pro
|-16
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.pro
|7.4K
|GBPCAD.pro
|10K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|2.9K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|EURCHF.pro
|-289
|EURJPY.pro
|4.8K
|EURCAD.pro
|3K
|USDCAD.pro
|-1.6K
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPCHF.pro
|-251
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +24.94 EUR
Худший трейд: -44 EUR
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +249.34 EUR
Макс. убыток в серии: -187.75 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
Нет отзывов
