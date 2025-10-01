SignauxSections
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
46 (63.01%)
Perte trades:
27 (36.99%)
Meilleure transaction:
17.13 EUR
Pire transaction:
-20.01 EUR
Bénéfice brut:
301.73 EUR (19 477 pips)
Perte brute:
-172.42 EUR (11 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (55.32 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
63.97 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.70%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.22
Longs trades:
37 (50.68%)
Courts trades:
36 (49.32%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
1.77 EUR
Bénéfice moyen:
6.56 EUR
Perte moyenne:
-6.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-69.25 EUR)
Perte consécutive maximale:
-69.25 EUR (7)
Croissance mensuelle:
6.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
105.70 EUR (4.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.78% (16.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 18
USDJPY.pro 13
GBPCAD.pro 11
CHFJPY.pro 6
GBPUSD.pro 6
AUDUSD.pro 5
AUDNZD.pro 4
CADCHF.pro 2
EURJPY.pro 2
EURCHF.pro 2
USDCHF.pro 2
EURCAD.pro 1
EURGBP.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro 50
USDJPY.pro 38
GBPCAD.pro -15
CHFJPY.pro 6
GBPUSD.pro 21
AUDUSD.pro 22
AUDNZD.pro 1
CADCHF.pro -3
EURJPY.pro 13
EURCHF.pro -8
USDCHF.pro 5
EURCAD.pro 7
EURGBP.pro 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 1.1K
USDJPY.pro 3.2K
GBPCAD.pro -533
CHFJPY.pro 518
GBPUSD.pro 812
AUDUSD.pro 1.2K
AUDNZD.pro 253
CADCHF.pro -139
EURJPY.pro 1K
EURCHF.pro -346
USDCHF.pro 291
EURCAD.pro 501
EURGBP.pro 376
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.13 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +55.32 EUR
Perte consécutive maximale: -69.25 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

Aucun avis
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
