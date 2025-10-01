SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WaveRider
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
46 (63.01%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (36.99%)
En iyi işlem:
17.13 EUR
En kötü işlem:
-20.01 EUR
Brüt kâr:
301.73 EUR (19 477 pips)
Brüt zarar:
-172.42 EUR (11 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (55.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
63.97 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.70%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
37 (50.68%)
Satış işlemleri:
36 (49.32%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.77 EUR
Ortalama kâr:
6.56 EUR
Ortalama zarar:
-6.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-69.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-69.25 EUR (7)
Aylık büyüme:
6.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
105.70 EUR (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.78% (16.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 18
USDJPY.pro 13
GBPCAD.pro 11
CHFJPY.pro 6
GBPUSD.pro 6
AUDUSD.pro 5
AUDNZD.pro 4
CADCHF.pro 2
EURJPY.pro 2
EURCHF.pro 2
USDCHF.pro 2
EURCAD.pro 1
EURGBP.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 50
USDJPY.pro 38
GBPCAD.pro -15
CHFJPY.pro 6
GBPUSD.pro 21
AUDUSD.pro 22
AUDNZD.pro 1
CADCHF.pro -3
EURJPY.pro 13
EURCHF.pro -8
USDCHF.pro 5
EURCAD.pro 7
EURGBP.pro 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 1.1K
USDJPY.pro 3.2K
GBPCAD.pro -533
CHFJPY.pro 518
GBPUSD.pro 812
AUDUSD.pro 1.2K
AUDNZD.pro 253
CADCHF.pro -139
EURJPY.pro 1K
EURCHF.pro -346
USDCHF.pro 291
EURCAD.pro 501
EURGBP.pro 376
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.13 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +55.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -69.25 EUR

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

İnceleme yok
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
