İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
46 (63.01%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (36.99%)
En iyi işlem:
17.13 EUR
En kötü işlem:
-20.01 EUR
Brüt kâr:
301.73 EUR (19 477 pips)
Brüt zarar:
-172.42 EUR (11 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (55.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
63.97 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.70%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
37 (50.68%)
Satış işlemleri:
36 (49.32%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.77 EUR
Ortalama kâr:
6.56 EUR
Ortalama zarar:
-6.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-69.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-69.25 EUR (7)
Aylık büyüme:
6.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
105.70 EUR (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.78% (16.69 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|18
|USDJPY.pro
|13
|GBPCAD.pro
|11
|CHFJPY.pro
|6
|GBPUSD.pro
|6
|AUDUSD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|4
|CADCHF.pro
|2
|EURJPY.pro
|2
|EURCHF.pro
|2
|USDCHF.pro
|2
|EURCAD.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.pro
|50
|USDJPY.pro
|38
|GBPCAD.pro
|-15
|CHFJPY.pro
|6
|GBPUSD.pro
|21
|AUDUSD.pro
|22
|AUDNZD.pro
|1
|CADCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|13
|EURCHF.pro
|-8
|USDCHF.pro
|5
|EURCAD.pro
|7
|EURGBP.pro
|9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.pro
|1.1K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPCAD.pro
|-533
|CHFJPY.pro
|518
|GBPUSD.pro
|812
|AUDUSD.pro
|1.2K
|AUDNZD.pro
|253
|CADCHF.pro
|-139
|EURJPY.pro
|1K
|EURCHF.pro
|-346
|USDCHF.pro
|291
|EURCAD.pro
|501
|EURGBP.pro
|376
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.13 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +55.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -69.25 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
5
0%
73
63%
100%
1.74
1.77
EUR
EUR
1%
1:100