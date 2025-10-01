- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
244
盈利交易:
174 (71.31%)
亏损交易:
70 (28.69%)
最好交易:
24.94 EUR
最差交易:
-44.07 EUR
毛利:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
毛利亏损:
-592.77 EUR (38 787 pips)
最大连续赢利:
35 (249.34 EUR)
最大连续盈利:
249.34 EUR (35)
夏普比率:
0.25
交易活动:
98.87%
最大入金加载:
85.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.83
长期交易:
157 (64.34%)
短期交易:
87 (35.66%)
利润因子:
1.90
预期回报:
2.19 EUR
平均利润:
6.47 EUR
平均损失:
-8.47 EUR
最大连续失误:
15 (-187.75 EUR)
最大连续亏损:
-187.75 EUR (15)
每月增长:
7.16%
年度预测:
86.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
188.10 EUR (8.24%)
相对跌幅:
结余:
8.22% (188.10 EUR)
净值:
16.33% (368.69 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|38
|GBPCAD.pro
|38
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|29
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|EURCHF.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|EURCAD.pro
|10
|USDCAD.pro
|10
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.pro
|151
|GBPCAD.pro
|143
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|63
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|EURCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|67
|EURCAD.pro
|40
|USDCAD.pro
|-16
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.pro
|7.4K
|GBPCAD.pro
|10K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|2.9K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|EURCHF.pro
|-289
|EURJPY.pro
|4.8K
|EURCAD.pro
|3K
|USDCAD.pro
|-1.6K
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPCHF.pro
|-251
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.94 EUR
最差交易: -44 EUR
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +249.34 EUR
最大连续亏损: -187.75 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
没有评论
