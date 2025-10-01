信号部分
信号 / MetaTrader 5 / WaveRider
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 27%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
244
盈利交易:
174 (71.31%)
亏损交易:
70 (28.69%)
最好交易:
24.94 EUR
最差交易:
-44.07 EUR
毛利:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
毛利亏损:
-592.77 EUR (38 787 pips)
最大连续赢利:
35 (249.34 EUR)
最大连续盈利:
249.34 EUR (35)
夏普比率:
0.25
交易活动:
98.87%
最大入金加载:
85.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.83
长期交易:
157 (64.34%)
短期交易:
87 (35.66%)
利润因子:
1.90
预期回报:
2.19 EUR
平均利润:
6.47 EUR
平均损失:
-8.47 EUR
最大连续失误:
15 (-187.75 EUR)
最大连续亏损:
-187.75 EUR (15)
每月增长:
7.16%
年度预测:
86.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
188.10 EUR (8.24%)
相对跌幅:
结余:
8.22% (188.10 EUR)
净值:
16.33% (368.69 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.pro 38
GBPCAD.pro 38
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 29
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
EURCHF.pro 11
EURJPY.pro 10
EURCAD.pro 10
USDCAD.pro 10
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.pro 151
GBPCAD.pro 143
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 63
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
EURCHF.pro -3
EURJPY.pro 67
EURCAD.pro 40
USDCAD.pro -16
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.pro 7.4K
GBPCAD.pro 10K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 2.9K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
EURCHF.pro -289
EURJPY.pro 4.8K
EURCAD.pro 3K
USDCAD.pro -1.6K
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
GBPCHF.pro -251
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.94 EUR
最差交易: -44 EUR
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +249.34 EUR
最大连续亏损: -187.75 EUR

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

没有评论
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
