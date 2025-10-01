SignalsSections
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 reviews
Reliability
17 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 26%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
243
Profit Trades:
173 (71.19%)
Loss Trades:
70 (28.81%)
Best trade:
24.94 EUR
Worst trade:
-44.07 EUR
Gross Profit:
1 117.23 EUR (74 396 pips)
Gross Loss:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Maximum consecutive wins:
35 (249.34 EUR)
Maximal consecutive profit:
249.34 EUR (35)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
98.87%
Max deposit load:
85.19%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
16
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
2.79
Long Trades:
156 (64.20%)
Short Trades:
87 (35.80%)
Profit Factor:
1.88
Expected Payoff:
2.16 EUR
Average Profit:
6.46 EUR
Average Loss:
-8.47 EUR
Maximum consecutive losses:
15 (-187.75 EUR)
Maximal consecutive loss:
-187.75 EUR (15)
Monthly growth:
7.50%
Annual Forecast:
90.96%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
188.10 EUR (8.24%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.22% (188.10 EUR)
By Equity:
16.33% (368.69 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD.pro 38
GBPCAD.pro 38
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 29
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
EURCHF.pro 11
EURJPY.pro 10
EURCAD.pro 10
USDCAD.pro 10
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
GBPCHF.pro 5
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.pro 151
GBPCAD.pro 143
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 63
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
EURCHF.pro -3
EURJPY.pro 67
EURCAD.pro 40
USDCAD.pro -16
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
GBPCHF.pro -4
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.pro 7.4K
GBPCAD.pro 10K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 2.9K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
EURCHF.pro -289
EURJPY.pro 4.8K
EURCAD.pro 3K
USDCAD.pro -1.6K
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
GBPCHF.pro -591
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +24.94 EUR
Worst trade: -44 EUR
Maximum consecutive wins: 35
Maximum consecutive losses: 15
Maximal consecutive profit: +249.34 EUR
Maximal consecutive loss: -187.75 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OANDATMS-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

No reviews
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
