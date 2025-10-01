- Growth
Trades:
243
Profit Trades:
173 (71.19%)
Loss Trades:
70 (28.81%)
Best trade:
24.94 EUR
Worst trade:
-44.07 EUR
Gross Profit:
1 117.23 EUR (74 396 pips)
Gross Loss:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Maximum consecutive wins:
35 (249.34 EUR)
Maximal consecutive profit:
249.34 EUR (35)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
98.87%
Max deposit load:
85.19%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
16
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
2.79
Long Trades:
156 (64.20%)
Short Trades:
87 (35.80%)
Profit Factor:
1.88
Expected Payoff:
2.16 EUR
Average Profit:
6.46 EUR
Average Loss:
-8.47 EUR
Maximum consecutive losses:
15 (-187.75 EUR)
Maximal consecutive loss:
-187.75 EUR (15)
Monthly growth:
7.50%
Annual Forecast:
90.96%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
188.10 EUR (8.24%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.22% (188.10 EUR)
By Equity:
16.33% (368.69 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|38
|GBPCAD.pro
|38
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|29
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|EURCHF.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|EURCAD.pro
|10
|USDCAD.pro
|10
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
|GBPCHF.pro
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.pro
|151
|GBPCAD.pro
|143
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|63
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|EURCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|67
|EURCAD.pro
|40
|USDCAD.pro
|-16
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
|GBPCHF.pro
|-4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.pro
|7.4K
|GBPCAD.pro
|10K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|2.9K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|EURCHF.pro
|-289
|EURJPY.pro
|4.8K
|EURCAD.pro
|3K
|USDCAD.pro
|-1.6K
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
|GBPCHF.pro
|-591
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OANDATMS-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
