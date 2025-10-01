시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / WaveRider
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 29%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
255
이익 거래:
184 (72.15%)
손실 거래:
71 (27.84%)
최고의 거래:
24.94 EUR
최악의 거래:
-44.07 EUR
총 수익:
1 194.36 EUR (79 204 pips)
총 손실:
-617.13 EUR (40 835 pips)
연속 최대 이익:
35 (249.34 EUR)
연속 최대 이익:
249.34 EUR (35)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
98.87%
최대 입금량:
85.19%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.07
롱(주식매수):
164 (64.31%)
숏(주식차입매도):
91 (35.69%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
2.26 EUR
평균 이익:
6.49 EUR
평균 손실:
-8.69 EUR
연속 최대 손실:
15 (-187.75 EUR)
연속 최대 손실:
-187.75 EUR (15)
월별 성장률:
5.77%
연간 예측:
70.05%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
188.10 EUR (8.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.22% (188.10 EUR)
자본금별:
16.33% (368.69 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.pro 41
GBPCAD.pro 39
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 32
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
USDCAD.pro 12
EURJPY.pro 11
EURCAD.pro 11
EURCHF.pro 11
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.pro 173
GBPCAD.pro 150
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 89
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
USDCAD.pro -32
EURJPY.pro 72
EURCAD.pro 47
EURCHF.pro -3
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.pro 8.4K
GBPCAD.pro 11K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 4.3K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
USDCAD.pro -3.1K
EURJPY.pro 5.3K
EURCAD.pro 3.5K
EURCHF.pro -289
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
GBPCHF.pro -251
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +24.94 EUR
최악의 거래: -44 EUR
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +249.34 EUR
연속 최대 손실: -187.75 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

리뷰 없음
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
