트레이드:
255
이익 거래:
184 (72.15%)
손실 거래:
71 (27.84%)
최고의 거래:
24.94 EUR
최악의 거래:
-44.07 EUR
총 수익:
1 194.36 EUR (79 204 pips)
총 손실:
-617.13 EUR (40 835 pips)
연속 최대 이익:
35 (249.34 EUR)
연속 최대 이익:
249.34 EUR (35)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
98.87%
최대 입금량:
85.19%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.07
롱(주식매수):
164 (64.31%)
숏(주식차입매도):
91 (35.69%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
2.26 EUR
평균 이익:
6.49 EUR
평균 손실:
-8.69 EUR
연속 최대 손실:
15 (-187.75 EUR)
연속 최대 손실:
-187.75 EUR (15)
월별 성장률:
5.77%
연간 예측:
70.05%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
188.10 EUR (8.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.22% (188.10 EUR)
자본금별:
16.33% (368.69 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|41
|GBPCAD.pro
|39
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|32
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|USDCAD.pro
|12
|EURJPY.pro
|11
|EURCAD.pro
|11
|EURCHF.pro
|11
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.pro
|173
|GBPCAD.pro
|150
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|89
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|USDCAD.pro
|-32
|EURJPY.pro
|72
|EURCAD.pro
|47
|EURCHF.pro
|-3
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.pro
|8.4K
|GBPCAD.pro
|11K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|4.3K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|USDCAD.pro
|-3.1K
|EURJPY.pro
|5.3K
|EURCAD.pro
|3.5K
|EURCHF.pro
|-289
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPCHF.pro
|-251
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +24.94 EUR
최악의 거래: -44 EUR
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +249.34 EUR
연속 최대 손실: -187.75 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
리뷰 없음
