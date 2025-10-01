SeñalesSecciones
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 27%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
244
Transacciones Rentables:
174 (71.31%)
Transacciones Irrentables:
70 (28.69%)
Mejor transacción:
24.94 EUR
Peor transacción:
-44.07 EUR
Beneficio Bruto:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (249.34 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
249.34 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
98.87%
Carga máxima del depósito:
85.19%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.83
Transacciones Largas:
157 (64.34%)
Transacciones Cortas:
87 (35.66%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
2.19 EUR
Beneficio medio:
6.47 EUR
Pérdidas medias:
-8.47 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-187.75 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-187.75 EUR (15)
Crecimiento al mes:
7.16%
Pronóstico anual:
86.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
188.10 EUR (8.24%)
Reducción relativa:
De balance:
8.22% (188.10 EUR)
De fondos:
16.33% (368.69 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.pro 38
GBPCAD.pro 38
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 29
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
EURCHF.pro 11
EURJPY.pro 10
EURCAD.pro 10
USDCAD.pro 10
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.pro 151
GBPCAD.pro 143
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 63
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
EURCHF.pro -3
EURJPY.pro 67
EURCAD.pro 40
USDCAD.pro -16
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.pro 7.4K
GBPCAD.pro 10K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 2.9K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
EURCHF.pro -289
EURJPY.pro 4.8K
EURCAD.pro 3K
USDCAD.pro -1.6K
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
GBPCHF.pro -251
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.94 EUR
Peor transacción: -44 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +249.34 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -187.75 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

No hay comentarios
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WaveRider
30 USD al mes
27%
0
0
USD
2.6K
EUR
17
0%
244
71%
99%
1.89
2.19
EUR
16%
1:100
