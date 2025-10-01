- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
244
Transacciones Rentables:
174 (71.31%)
Transacciones Irrentables:
70 (28.69%)
Mejor transacción:
24.94 EUR
Peor transacción:
-44.07 EUR
Beneficio Bruto:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (249.34 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
249.34 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
98.87%
Carga máxima del depósito:
85.19%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.83
Transacciones Largas:
157 (64.34%)
Transacciones Cortas:
87 (35.66%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
2.19 EUR
Beneficio medio:
6.47 EUR
Pérdidas medias:
-8.47 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-187.75 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-187.75 EUR (15)
Crecimiento al mes:
7.16%
Pronóstico anual:
86.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
188.10 EUR (8.24%)
Reducción relativa:
De balance:
8.22% (188.10 EUR)
De fondos:
16.33% (368.69 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|38
|GBPCAD.pro
|38
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|29
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|EURCHF.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|EURCAD.pro
|10
|USDCAD.pro
|10
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.pro
|151
|GBPCAD.pro
|143
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|63
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|EURCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|67
|EURCAD.pro
|40
|USDCAD.pro
|-16
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.pro
|7.4K
|GBPCAD.pro
|10K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|2.9K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|EURCHF.pro
|-289
|EURJPY.pro
|4.8K
|EURCAD.pro
|3K
|USDCAD.pro
|-1.6K
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPCHF.pro
|-251
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.94 EUR
Peor transacción: -44 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +249.34 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -187.75 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
27%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
17
0%
244
71%
99%
1.89
2.19
EUR
EUR
16%
1:100