SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / WaveRider
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
OANDATMS-MT5
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
244
Negociações com lucro:
174 (71.31%)
Negociações com perda:
70 (28.69%)
Melhor negociação:
24.94 EUR
Pior negociação:
-44.07 EUR
Lucro bruto:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Perda bruta:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (249.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
249.34 EUR (35)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
98.87%
Depósito máximo carregado:
85.19%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.83
Negociações longas:
157 (64.34%)
Negociações curtas:
87 (35.66%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
2.19 EUR
Lucro médio:
6.47 EUR
Perda média:
-8.47 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-187.75 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-187.75 EUR (15)
Crescimento mensal:
7.16%
Previsão anual:
86.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
188.10 EUR (8.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.22% (188.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.33% (368.69 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.pro 38
GBPCAD.pro 38
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 29
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
EURCHF.pro 11
EURJPY.pro 10
EURCAD.pro 10
USDCAD.pro 10
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.pro 151
GBPCAD.pro 143
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 63
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
EURCHF.pro -3
EURJPY.pro 67
EURCAD.pro 40
USDCAD.pro -16
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.pro 7.4K
GBPCAD.pro 10K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 2.9K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
EURCHF.pro -289
EURJPY.pro 4.8K
EURCAD.pro 3K
USDCAD.pro -1.6K
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
GBPCHF.pro -251
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.94 EUR
Pior negociação: -44 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +249.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -187.75 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

Sem comentários
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WaveRider
30 USD por mês
27%
0
0
USD
2.6K
EUR
17
0%
244
71%
99%
1.89
2.19
EUR
16%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.