- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
244
Negociações com lucro:
174 (71.31%)
Negociações com perda:
70 (28.69%)
Melhor negociação:
24.94 EUR
Pior negociação:
-44.07 EUR
Lucro bruto:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
Perda bruta:
-592.77 EUR (38 787 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (249.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
249.34 EUR (35)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
98.87%
Depósito máximo carregado:
85.19%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.83
Negociações longas:
157 (64.34%)
Negociações curtas:
87 (35.66%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
2.19 EUR
Lucro médio:
6.47 EUR
Perda média:
-8.47 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-187.75 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-187.75 EUR (15)
Crescimento mensal:
7.16%
Previsão anual:
86.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
188.10 EUR (8.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.22% (188.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.33% (368.69 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|38
|GBPCAD.pro
|38
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|29
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|EURCHF.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|EURCAD.pro
|10
|USDCAD.pro
|10
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.pro
|151
|GBPCAD.pro
|143
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|63
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|EURCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|67
|EURCAD.pro
|40
|USDCAD.pro
|-16
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.pro
|7.4K
|GBPCAD.pro
|10K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|2.9K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|EURCHF.pro
|-289
|EURJPY.pro
|4.8K
|EURCAD.pro
|3K
|USDCAD.pro
|-1.6K
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPCHF.pro
|-251
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.94 EUR
Pior negociação: -44 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +249.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -187.75 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
27%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
17
0%
244
71%
99%
1.89
2.19
EUR
EUR
16%
1:100