- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
244
利益トレード:
174 (71.31%)
損失トレード:
70 (28.69%)
ベストトレード:
24.94 EUR
最悪のトレード:
-44.07 EUR
総利益:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
総損失:
-592.77 EUR (38 787 pips)
最大連続の勝ち:
35 (249.34 EUR)
最大連続利益:
249.34 EUR (35)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
98.87%
最大入金額:
85.19%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.83
長いトレード:
157 (64.34%)
短いトレード:
87 (35.66%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
2.19 EUR
平均利益:
6.47 EUR
平均損失:
-8.47 EUR
最大連続の負け:
15 (-187.75 EUR)
最大連続損失:
-187.75 EUR (15)
月間成長:
7.16%
年間予想:
86.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
188.10 EUR (8.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.22% (188.10 EUR)
エクイティによる:
16.33% (368.69 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|38
|GBPCAD.pro
|38
|USDJPY.pro
|36
|GBPUSD.pro
|29
|AUDUSD.pro
|13
|CHFJPY.pro
|12
|EURCHF.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|EURCAD.pro
|10
|USDCAD.pro
|10
|EURGBP.pro
|8
|CADCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|6
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|5
|CADJPY.pro
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.pro
|151
|GBPCAD.pro
|143
|USDJPY.pro
|14
|GBPUSD.pro
|63
|AUDUSD.pro
|73
|CHFJPY.pro
|40
|EURCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|67
|EURCAD.pro
|40
|USDCAD.pro
|-16
|EURGBP.pro
|37
|CADCHF.pro
|5
|USDCHF.pro
|42
|GBPCHF.pro
|6
|AUDNZD.pro
|-14
|CADJPY.pro
|-40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.pro
|7.4K
|GBPCAD.pro
|10K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPUSD.pro
|2.9K
|AUDUSD.pro
|3.9K
|CHFJPY.pro
|3.2K
|EURCHF.pro
|-289
|EURJPY.pro
|4.8K
|EURCAD.pro
|3K
|USDCAD.pro
|-1.6K
|EURGBP.pro
|1.5K
|CADCHF.pro
|166
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPCHF.pro
|-251
|AUDNZD.pro
|-1.1K
|CADJPY.pro
|-2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.94 EUR
最悪のトレード: -44 EUR
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +249.34 EUR
最大連続損失: -187.75 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
レビューなし
