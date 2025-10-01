シグナルセクション
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 27%
OANDATMS-MT5
1:100
トレード:
244
利益トレード:
174 (71.31%)
損失トレード:
70 (28.69%)
ベストトレード:
24.94 EUR
最悪のトレード:
-44.07 EUR
総利益:
1 125.92 EUR (74 736 pips)
総損失:
-592.77 EUR (38 787 pips)
最大連続の勝ち:
35 (249.34 EUR)
最大連続利益:
249.34 EUR (35)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
98.87%
最大入金額:
85.19%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.83
長いトレード:
157 (64.34%)
短いトレード:
87 (35.66%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
2.19 EUR
平均利益:
6.47 EUR
平均損失:
-8.47 EUR
最大連続の負け:
15 (-187.75 EUR)
最大連続損失:
-187.75 EUR (15)
月間成長:
7.16%
年間予想:
86.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
188.10 EUR (8.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.22% (188.10 EUR)
エクイティによる:
16.33% (368.69 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.pro 38
GBPCAD.pro 38
USDJPY.pro 36
GBPUSD.pro 29
AUDUSD.pro 13
CHFJPY.pro 12
EURCHF.pro 11
EURJPY.pro 10
EURCAD.pro 10
USDCAD.pro 10
EURGBP.pro 8
CADCHF.pro 7
USDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro 5
CADJPY.pro 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.pro 151
GBPCAD.pro 143
USDJPY.pro 14
GBPUSD.pro 63
AUDUSD.pro 73
CHFJPY.pro 40
EURCHF.pro -3
EURJPY.pro 67
EURCAD.pro 40
USDCAD.pro -16
EURGBP.pro 37
CADCHF.pro 5
USDCHF.pro 42
GBPCHF.pro 6
AUDNZD.pro -14
CADJPY.pro -40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.pro 7.4K
GBPCAD.pro 10K
USDJPY.pro 3.2K
GBPUSD.pro 2.9K
AUDUSD.pro 3.9K
CHFJPY.pro 3.2K
EURCHF.pro -289
EURJPY.pro 4.8K
EURCAD.pro 3K
USDCAD.pro -1.6K
EURGBP.pro 1.5K
CADCHF.pro 166
USDCHF.pro 1.8K
GBPCHF.pro -251
AUDNZD.pro -1.1K
CADJPY.pro -2.9K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.94 EUR
最悪のトレード: -44 EUR
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +249.34 EUR
最大連続損失: -187.75 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

レビューなし
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
