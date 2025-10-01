- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
46 (63.01%)
Loss Trade:
27 (36.99%)
Best Trade:
17.13 EUR
Worst Trade:
-20.01 EUR
Profitto lordo:
301.73 EUR (19 477 pips)
Perdita lorda:
-172.42 EUR (11 246 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (55.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
63.97 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.70%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
37 (50.68%)
Short Trade:
36 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.77 EUR
Profitto medio:
6.56 EUR
Perdita media:
-6.39 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-69.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-69.25 EUR (7)
Crescita mensile:
6.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
105.70 EUR (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.78% (16.69 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|18
|USDJPY.pro
|13
|GBPCAD.pro
|11
|CHFJPY.pro
|6
|GBPUSD.pro
|6
|AUDUSD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|4
|CADCHF.pro
|2
|EURJPY.pro
|2
|EURCHF.pro
|2
|USDCHF.pro
|2
|EURCAD.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.pro
|50
|USDJPY.pro
|38
|GBPCAD.pro
|-15
|CHFJPY.pro
|6
|GBPUSD.pro
|21
|AUDUSD.pro
|22
|AUDNZD.pro
|1
|CADCHF.pro
|-3
|EURJPY.pro
|13
|EURCHF.pro
|-8
|USDCHF.pro
|5
|EURCAD.pro
|7
|EURGBP.pro
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.pro
|1.1K
|USDJPY.pro
|3.2K
|GBPCAD.pro
|-533
|CHFJPY.pro
|518
|GBPUSD.pro
|812
|AUDUSD.pro
|1.2K
|AUDNZD.pro
|253
|CADCHF.pro
|-139
|EURJPY.pro
|1K
|EURCHF.pro
|-346
|USDCHF.pro
|291
|EURCAD.pro
|501
|EURGBP.pro
|376
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.13 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +55.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -69.25 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.
Following characteristics are aimed for:
- Max risk per trade setup: 5% of equity
- Max drawdown: 20% of balance
