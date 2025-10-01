SegnaliSezioni
Glenn Thierens

WaveRider

Glenn Thierens
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
46 (63.01%)
Loss Trade:
27 (36.99%)
Best Trade:
17.13 EUR
Worst Trade:
-20.01 EUR
Profitto lordo:
301.73 EUR (19 477 pips)
Perdita lorda:
-172.42 EUR (11 246 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (55.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
63.97 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.70%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
37 (50.68%)
Short Trade:
36 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.77 EUR
Profitto medio:
6.56 EUR
Perdita media:
-6.39 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-69.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-69.25 EUR (7)
Crescita mensile:
6.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
105.70 EUR (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.78% (16.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 18
USDJPY.pro 13
GBPCAD.pro 11
CHFJPY.pro 6
GBPUSD.pro 6
AUDUSD.pro 5
AUDNZD.pro 4
CADCHF.pro 2
EURJPY.pro 2
EURCHF.pro 2
USDCHF.pro 2
EURCAD.pro 1
EURGBP.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 50
USDJPY.pro 38
GBPCAD.pro -15
CHFJPY.pro 6
GBPUSD.pro 21
AUDUSD.pro 22
AUDNZD.pro 1
CADCHF.pro -3
EURJPY.pro 13
EURCHF.pro -8
USDCHF.pro 5
EURCAD.pro 7
EURGBP.pro 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 1.1K
USDJPY.pro 3.2K
GBPCAD.pro -533
CHFJPY.pro 518
GBPUSD.pro 812
AUDUSD.pro 1.2K
AUDNZD.pro 253
CADCHF.pro -139
EURJPY.pro 1K
EURCHF.pro -346
USDCHF.pro 291
EURCAD.pro 501
EURGBP.pro 376
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.13 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +55.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -69.25 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trend-following strategy. Algo-proposed but human confirmed.

Following characteristics are aimed for:

  • Max risk per trade setup: 5% of equity
  • Max drawdown: 20% of balance

Non ci sono recensioni
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.