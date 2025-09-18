- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
61 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4.52 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
179.28 USD (184 219 pips)
Bruttoverlust:
-4.27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (179.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
179.28 USD (61)
Sharpe Ratio:
3.94
Trading-Aktivität:
9.08%
Max deposit load:
1.84%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1250.07
Long-Positionen:
61 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
41.99
Mathematische Gewinnerwartung:
2.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
5.44%
Jahresprognose:
66.04%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
0.14 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.01% (0.14 USD)
Kapital:
5.08% (57.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|184K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.52 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
88%
61
100%
9%
41.98
2.94
USD
USD
5%
1:500