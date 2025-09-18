SignaleKategorien
Yuji Hiiragi

Perfect Game

Yuji Hiiragi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
61 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4.52 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
179.28 USD (184 219 pips)
Bruttoverlust:
-4.27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (179.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
179.28 USD (61)
Sharpe Ratio:
3.94
Trading-Aktivität:
9.08%
Max deposit load:
1.84%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1250.07
Long-Positionen:
61 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
41.99
Mathematische Gewinnerwartung:
2.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
5.44%
Jahresprognose:
66.04%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
0.14 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.01% (0.14 USD)
Kapital:
5.08% (57.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 184K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.52 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
Keine Bewertungen
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 11:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
