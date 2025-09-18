- Incremento
Total de Trades:
61
Transacciones Rentables:
61 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.52 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
179.28 USD (184 219 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.27 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (179.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
179.28 USD (61)
Ratio de Sharpe:
3.94
Actividad comercial:
9.08%
Carga máxima del depósito:
1.84%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1250.07
Transacciones Largas:
61 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
41.99
Beneficio Esperado:
2.94 USD
Beneficio medio:
2.94 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.44%
Pronóstico anual:
66.04%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
0.14 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.14 USD)
De fondos:
5.08% (57.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|184K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
No hay comentarios
