SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Perfect Game
Yuji Hiiragi

Perfect Game

Yuji Hiiragi
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 18%
Exness-MT5Real3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
61
Transacciones Rentables:
61 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.52 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
179.28 USD (184 219 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.27 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (179.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
179.28 USD (61)
Ratio de Sharpe:
3.94
Actividad comercial:
9.08%
Carga máxima del depósito:
1.84%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1250.07
Transacciones Largas:
61 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
41.99
Beneficio Esperado:
2.94 USD
Beneficio medio:
2.94 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.44%
Pronóstico anual:
66.04%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
0.14 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.14 USD)
De fondos:
5.08% (57.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 184K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.52 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 61
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +179.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
No hay comentarios
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 11:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Perfect Game
30 USD al mes
18%
0
0
USD
1.2K
USD
15
88%
61
100%
9%
41.98
2.94
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.