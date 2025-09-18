- Croissance
Trades:
27
Bénéfice trades:
27 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
3.45 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
66.69 USD (68 646 pips)
Perte brute:
-2.03 USD
Gains consécutifs maximales:
27 (66.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.69 USD (27)
Ratio de Sharpe:
3.08
Activité de trading:
46.54%
Charge de dépôt maximale:
1.79%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
461.86
Longs trades:
27 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
32.85
Rendement attendu:
2.47 USD
Bénéfice moyen:
2.47 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
6.48%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
0.14 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.01% (0.14 USD)
Par fonds propres:
5.02% (53.27 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|69K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3.45 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +66.69 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
100 USD par mois
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
88%
27
100%
47%
32.85
2.47
USD
USD
5%
1:500