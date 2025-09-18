СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Perfect Game
Yuji Hiiragi

Perfect Game

Yuji Hiiragi
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
61 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
179.28 USD (184 219 pips)
Общий убыток:
-4.27 USD
Макс. серия выигрышей:
61 (179.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
179.28 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
3.94
Торговая активность:
9.08%
Макс. загрузка депозита:
1.84%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1250.07
Длинных трейдов:
61 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
41.99
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
2.94 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.44%
Годовой прогноз:
66.04%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
0.14 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.14 USD)
По эквити:
5.08% (57.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 184K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +179.28 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
Нет отзывов
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 11:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
