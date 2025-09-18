- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
61 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
179.28 USD (184 219 pips)
Общий убыток:
-4.27 USD
Макс. серия выигрышей:
61 (179.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
179.28 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
3.94
Торговая активность:
9.08%
Макс. загрузка депозита:
1.84%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1250.07
Длинных трейдов:
61 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
41.99
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
2.94 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.44%
Годовой прогноз:
66.04%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
0.14 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.14 USD)
По эквити:
5.08% (57.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|184K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +179.28 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
88%
61
100%
9%
41.98
2.94
USD
USD
5%
1:500