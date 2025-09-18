SinyallerBölümler
Yuji Hiiragi

Perfect Game

Yuji Hiiragi
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
29 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
73.27 USD (77 148 pips)
Brüt zarar:
-2.03 USD
Maksimum ardışık kazanç:
29 (73.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.27 USD (29)
Sharpe oranı:
3.16
Alım-satım etkinliği:
45.77%
Maks. mevduat yükü:
1.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
508.86
Alış işlemleri:
29 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
36.09
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
2.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
7.12%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
0.14 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.14 USD)
Varlığa göre:
5.02% (53.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +73.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
İnceleme yok
2025.09.18 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
