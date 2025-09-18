- 成长
交易:
61
盈利交易:
61 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.52 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
179.28 USD (184 219 pips)
毛利亏损:
-4.27 USD
最大连续赢利:
61 (179.28 USD)
最大连续盈利:
179.28 USD (61)
夏普比率:
3.94
交易活动:
9.08%
最大入金加载:
1.84%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1250.07
长期交易:
61 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
41.99
预期回报:
2.94 USD
平均利润:
2.94 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.44%
年度预测:
66.04%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
0.14 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.14 USD)
净值:
5.08% (57.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|184K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.52 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +179.28 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
88%
61
100%
9%
41.98
2.94
USD
USD
5%
1:500