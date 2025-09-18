SinaisSeções
Yuji Hiiragi

Perfect Game

Yuji Hiiragi
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
61 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
179.28 USD (184 219 pips)
Perda bruta:
-4.27 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (179.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
179.28 USD (61)
Índice de Sharpe:
3.94
Atividade de negociação:
9.08%
Depósito máximo carregado:
1.84%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1250.07
Negociações longas:
61 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
41.99
Valor esperado:
2.94 USD
Lucro médio:
2.94 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.44%
Previsão anual:
66.04%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
0.14 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.08% (57.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 184K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +179.28 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
Sem comentários
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 11:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
