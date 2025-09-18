- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
61 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
179.28 USD (184 219 pips)
Perda bruta:
-4.27 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (179.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
179.28 USD (61)
Índice de Sharpe:
3.94
Atividade de negociação:
9.08%
Depósito máximo carregado:
1.84%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1250.07
Negociações longas:
61 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
41.99
Valor esperado:
2.94 USD
Lucro médio:
2.94 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.44%
Previsão anual:
66.04%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
0.14 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.08% (57.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|184K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +179.28 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
88%
61
100%
9%
41.98
2.94
USD
USD
5%
1:500