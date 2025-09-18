- 자본
- 축소
트레이드:
65
이익 거래:
65 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
5.90 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
196.81 USD (202 305 pips)
총 손실:
-4.55 USD
연속 최대 이익:
65 (196.81 USD)
연속 최대 이익:
196.81 USD (65)
샤프 비율:
3.75
거래 활동:
8.04%
최대 입금량:
1.85%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1373.29
롱(주식매수):
65 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
43.25
기대수익:
3.03 USD
평균 이익:
3.03 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.59%
연간 예측:
55.74%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
0.14 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.14 USD)
자본금별:
5.08% (57.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|202K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.90 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 65
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +196.81 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
87%
65
100%
8%
43.25
3.03
USD
USD
5%
1:500