리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 Exness-MT5Real15 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.11 × 445 Exness-MT5Real11 0.68 × 162 Exness-MT5Real2 1.20 × 136 Exness-MT5Real5 1.30 × 565 ICMarketsSC-MT5-4 2.61 × 273 ICMarkets-MT5-4 3.26 × 23 Tickmill-Live 4.86 × 103 ForexClub-MT5 Real Server 5.22 × 100 ICMarketsSC-MT5-2 6.58 × 171 TitanFX-MT5-01 15.98 × 222 Exness-MT5Real3 16.70 × 520 ICMarketsSC-MT5 22.27 × 59 GTCGlobalTrade-Server 28.00 × 1