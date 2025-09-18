- 成長
トレード:
61
利益トレード:
61 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4.52 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
179.28 USD (184 219 pips)
総損失:
-4.27 USD
最大連続の勝ち:
61 (179.28 USD)
最大連続利益:
179.28 USD (61)
シャープレシオ:
3.94
取引アクティビティ:
9.08%
最大入金額:
1.84%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1250.07
長いトレード:
61 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
41.99
期待されたペイオフ:
2.94 USD
平均利益:
2.94 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.44%
年間予想:
66.04%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
0.14 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.14 USD)
エクイティによる:
5.08% (57.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|184K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
レビューなし
