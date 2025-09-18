- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
29 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
73.27 USD (77 148 pips)
Perdita lorda:
-2.03 USD
Vincite massime consecutive:
29 (73.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.27 USD (29)
Indice di Sharpe:
3.16
Attività di trading:
48.64%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
508.86
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
36.09
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
7.12%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.14 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.14 USD)
Per equità:
5.02% (53.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +73.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
