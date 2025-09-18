SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Perfect Game
Yuji Hiiragi

Perfect Game

Yuji Hiiragi
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Exness-MT5Real3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
29 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
73.27 USD (77 148 pips)
Perdita lorda:
-2.03 USD
Vincite massime consecutive:
29 (73.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.27 USD (29)
Indice di Sharpe:
3.16
Attività di trading:
48.64%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
508.86
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
36.09
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
7.12%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.14 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.14 USD)
Per equità:
5.02% (53.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +73.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
過去2年間でのバックテストで約1300回のトレードを行い、勝率100%という驚異的な結果を示すEAによるシグナルです。ライブ口座でも同様の結果を示しつつあるので統計をご覧ください。グリッドやマーティンゲールなどは使用していないので低いドローダウンで安全に運用できます。最大３つのポジションを持ちますが、グリッドではなく資金運用の停滞を防ぐためのもので、それぞれのポジションは個別に管理されます。リスク管理のため決済のみ手動で行うことがあります。
Non ci sono recensioni
2025.09.18 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Perfect Game
100USD al mese
7%
0
0
USD
1.1K
USD
3
89%
29
100%
49%
36.09
2.53
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.