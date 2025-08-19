SignaleKategorien
Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -62%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 928
Gewinntrades:
2 514 (85.86%)
Verlusttrades:
414 (14.14%)
Bester Trade:
486.85 UST
Schlechtester Trade:
-254.48 UST
Bruttoprofit:
16 909.84 UST (308 410 pips)
Bruttoverlust:
-10 788.76 UST (321 431 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
106 (319.93 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 940.75 UST (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
80.55%
Max deposit load:
31.65%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
1 913 (65.33%)
Short-Positionen:
1 015 (34.67%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
2.09 UST
Durchschnittlicher Profit:
6.73 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-26.06 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-807.66 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 651.56 UST (22)
Wachstum pro Monat :
8.27%
Jahresprognose:
100.38%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 983.98 UST
Maximaler:
4 066.85 UST (522.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.46% (4 064.51 UST)
Kapital:
52.00% (4 018.53 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 1565
XAUUSD+ 1102
EURUSD+ 87
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 47
EURAUD+ 28
USDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 1.6K
XAUUSD+ 4.6K
EURUSD+ -938
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 371
EURAUD+ 153
USDCAD+ 80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 53K
XAUUSD+ -65K
EURUSD+ -18K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.9K
EURAUD+ 2.4K
USDCAD+ 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +486.85 UST
Schlechtester Trade: -254 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +319.93 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -807.66 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

algo
Keine Bewertungen
