Trades insgesamt:
2 928
Gewinntrades:
2 514 (85.86%)
Verlusttrades:
414 (14.14%)
Bester Trade:
486.85 UST
Schlechtester Trade:
-254.48 UST
Bruttoprofit:
16 909.84 UST (308 410 pips)
Bruttoverlust:
-10 788.76 UST (321 431 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
106 (319.93 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 940.75 UST (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
80.55%
Max deposit load:
31.65%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
1 913 (65.33%)
Short-Positionen:
1 015 (34.67%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
2.09 UST
Durchschnittlicher Profit:
6.73 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-26.06 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-807.66 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 651.56 UST (22)
Wachstum pro Monat :
8.27%
Jahresprognose:
100.38%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 983.98 UST
Maximaler:
4 066.85 UST (522.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.46% (4 064.51 UST)
Kapital:
52.00% (4 018.53 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1565
|XAUUSD+
|1102
|EURUSD+
|87
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|47
|EURAUD+
|28
|USDCAD+
|22
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|1.6K
|XAUUSD+
|4.6K
|EURUSD+
|-938
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|371
|EURAUD+
|153
|USDCAD+
|80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|53K
|XAUUSD+
|-65K
|EURUSD+
|-18K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.9K
|EURAUD+
|2.4K
|USDCAD+
|1.3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +486.85 UST
Schlechtester Trade: -254 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +319.93 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -807.66 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
-62%
0
0
USD
USD
10K
UST
UST
36
99%
2 928
85%
81%
1.56
2.09
UST
UST
88%
1:500