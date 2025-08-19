- 成长
交易:
2 926
盈利交易:
2 513 (85.88%)
亏损交易:
413 (14.11%)
最好交易:
486.85 UST
最差交易:
-254.48 UST
毛利:
16 755.00 UST (308 210 pips)
毛利亏损:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
最大连续赢利:
106 (319.93 UST)
最大连续盈利:
1 940.75 UST (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
80.55%
最大入金加载:
31.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.49
长期交易:
1 913 (65.38%)
短期交易:
1 013 (34.62%)
利润因子:
1.57
预期回报:
2.07 UST
平均利润:
6.67 UST
平均损失:
-25.91 UST
最大连续失误:
33 (-807.66 UST)
最大连续亏损:
-1 651.56 UST (22)
每月增长:
24.07%
年度预测:
292.02%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 983.98 UST
最大值:
4 066.85 UST (522.95%)
相对跌幅:
结余:
88.46% (4 064.51 UST)
净值:
52.00% (4 018.53 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1565
|XAUUSD+
|1102
|EURUSD+
|87
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|45
|EURAUD+
|28
|USDCAD+
|22
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|1.6K
|XAUUSD+
|4.6K
|EURUSD+
|-938
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|309
|EURAUD+
|153
|USDCAD+
|80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|53K
|XAUUSD+
|-65K
|EURUSD+
|-18K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.9K
|EURAUD+
|2.4K
|USDCAD+
|1.3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +486.85 UST
最差交易: -254 UST
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +319.93 UST
最大连续亏损: -807.66 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
algo
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-63%
0
0
USD
USD
13K
UST
UST
34
99%
2 926
85%
81%
1.56
2.07
UST
UST
88%
1:500