信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SS Finance
Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0条评论
34
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 -63%
Bybit-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 926
盈利交易:
2 513 (85.88%)
亏损交易:
413 (14.11%)
最好交易:
486.85 UST
最差交易:
-254.48 UST
毛利:
16 755.00 UST (308 210 pips)
毛利亏损:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
最大连续赢利:
106 (319.93 UST)
最大连续盈利:
1 940.75 UST (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
80.55%
最大入金加载:
31.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.49
长期交易:
1 913 (65.38%)
短期交易:
1 013 (34.62%)
利润因子:
1.57
预期回报:
2.07 UST
平均利润:
6.67 UST
平均损失:
-25.91 UST
最大连续失误:
33 (-807.66 UST)
最大连续亏损:
-1 651.56 UST (22)
每月增长:
24.07%
年度预测:
292.02%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 983.98 UST
最大值:
4 066.85 UST (522.95%)
相对跌幅:
结余:
88.46% (4 064.51 UST)
净值:
52.00% (4 018.53 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 1565
XAUUSD+ 1102
EURUSD+ 87
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 45
EURAUD+ 28
USDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 1.6K
XAUUSD+ 4.6K
EURUSD+ -938
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 309
EURAUD+ 153
USDCAD+ 80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 53K
XAUUSD+ -65K
EURUSD+ -18K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.9K
EURAUD+ 2.4K
USDCAD+ 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +486.85 UST
最差交易: -254 UST
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +319.93 UST
最大连续亏损: -807.66 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

algo
没有评论
2025.12.20 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SS Finance
每月1000 USD
-63%
0
0
USD
13K
UST
34
99%
2 926
85%
81%
1.56
2.07
UST
88%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载