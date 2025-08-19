СигналыРазделы
Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 -63%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 926
Прибыльных трейдов:
2 513 (85.88%)
Убыточных трейдов:
413 (14.11%)
Лучший трейд:
486.85 UST
Худший трейд:
-254.48 UST
Общая прибыль:
16 755.00 UST (308 210 pips)
Общий убыток:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
106 (319.93 UST)
Макс. прибыль в серии:
1 940.75 UST (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
80.55%
Макс. загрузка депозита:
31.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
1 913 (65.38%)
Коротких трейдов:
1 013 (34.62%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.07 UST
Средняя прибыль:
6.67 UST
Средний убыток:
-25.91 UST
Макс. серия проигрышей:
33 (-807.66 UST)
Макс. убыток в серии:
-1 651.56 UST (22)
Прирост в месяц:
24.07%
Годовой прогноз:
292.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 983.98 UST
Максимальная:
4 066.85 UST (522.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.46% (4 064.51 UST)
По эквити:
52.00% (4 018.53 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 1565
XAUUSD+ 1102
EURUSD+ 87
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 45
EURAUD+ 28
USDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 1.6K
XAUUSD+ 4.6K
EURUSD+ -938
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 309
EURAUD+ 153
USDCAD+ 80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 53K
XAUUSD+ -65K
EURUSD+ -18K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.9K
EURAUD+ 2.4K
USDCAD+ 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +486.85 UST
Худший трейд: -254 UST
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +319.93 UST
Макс. убыток в серии: -807.66 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

algo
Нет отзывов
2025.12.20 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
