- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 926
Прибыльных трейдов:
2 513 (85.88%)
Убыточных трейдов:
413 (14.11%)
Лучший трейд:
486.85 UST
Худший трейд:
-254.48 UST
Общая прибыль:
16 755.00 UST (308 210 pips)
Общий убыток:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
106 (319.93 UST)
Макс. прибыль в серии:
1 940.75 UST (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
80.55%
Макс. загрузка депозита:
31.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
1 913 (65.38%)
Коротких трейдов:
1 013 (34.62%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.07 UST
Средняя прибыль:
6.67 UST
Средний убыток:
-25.91 UST
Макс. серия проигрышей:
33 (-807.66 UST)
Макс. убыток в серии:
-1 651.56 UST (22)
Прирост в месяц:
24.07%
Годовой прогноз:
292.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 983.98 UST
Максимальная:
4 066.85 UST (522.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.46% (4 064.51 UST)
По эквити:
52.00% (4 018.53 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1565
|XAUUSD+
|1102
|EURUSD+
|87
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|45
|EURAUD+
|28
|USDCAD+
|22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|1.6K
|XAUUSD+
|4.6K
|EURUSD+
|-938
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|309
|EURAUD+
|153
|USDCAD+
|80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|53K
|XAUUSD+
|-65K
|EURUSD+
|-18K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.9K
|EURAUD+
|2.4K
|USDCAD+
|1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +486.85 UST
Худший трейд: -254 UST
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +319.93 UST
Макс. убыток в серии: -807.66 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
