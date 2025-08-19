- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 926
利益トレード:
2 513 (85.88%)
損失トレード:
413 (14.11%)
ベストトレード:
486.85 UST
最悪のトレード:
-254.48 UST
総利益:
16 755.00 UST (308 210 pips)
総損失:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
最大連続の勝ち:
106 (319.93 UST)
最大連続利益:
1 940.75 UST (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
80.55%
最大入金額:
31.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.49
長いトレード:
1 913 (65.38%)
短いトレード:
1 013 (34.62%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
2.07 UST
平均利益:
6.67 UST
平均損失:
-25.91 UST
最大連続の負け:
33 (-807.66 UST)
最大連続損失:
-1 651.56 UST (22)
月間成長:
24.07%
年間予想:
292.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 983.98 UST
最大の:
4 066.85 UST (522.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.46% (4 064.51 UST)
エクイティによる:
52.00% (4 018.53 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1565
|XAUUSD+
|1102
|EURUSD+
|87
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|45
|EURAUD+
|28
|USDCAD+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|1.6K
|XAUUSD+
|4.6K
|EURUSD+
|-938
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|309
|EURAUD+
|153
|USDCAD+
|80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|53K
|XAUUSD+
|-65K
|EURUSD+
|-18K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.9K
|EURAUD+
|2.4K
|USDCAD+
|1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +486.85 UST
最悪のトレード: -254 UST
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +319.93 UST
最大連続損失: -807.66 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
algo
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
-63%
0
0
USD
USD
13K
UST
UST
34
99%
2 926
85%
81%
1.56
2.07
UST
UST
88%
1:500