Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
レビュー0件
34週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -63%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 926
利益トレード:
2 513 (85.88%)
損失トレード:
413 (14.11%)
ベストトレード:
486.85 UST
最悪のトレード:
-254.48 UST
総利益:
16 755.00 UST (308 210 pips)
総損失:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
最大連続の勝ち:
106 (319.93 UST)
最大連続利益:
1 940.75 UST (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
80.55%
最大入金額:
31.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.49
長いトレード:
1 913 (65.38%)
短いトレード:
1 013 (34.62%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
2.07 UST
平均利益:
6.67 UST
平均損失:
-25.91 UST
最大連続の負け:
33 (-807.66 UST)
最大連続損失:
-1 651.56 UST (22)
月間成長:
24.07%
年間予想:
292.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 983.98 UST
最大の:
4 066.85 UST (522.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.46% (4 064.51 UST)
エクイティによる:
52.00% (4 018.53 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 1565
XAUUSD+ 1102
EURUSD+ 87
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 45
EURAUD+ 28
USDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 1.6K
XAUUSD+ 4.6K
EURUSD+ -938
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 309
EURAUD+ 153
USDCAD+ 80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 53K
XAUUSD+ -65K
EURUSD+ -18K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.9K
EURAUD+ 2.4K
USDCAD+ 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +486.85 UST
最悪のトレード: -254 UST
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +319.93 UST
最大連続損失: -807.66 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください