Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 comentários
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 -63%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 926
Negociações com lucro:
2 513 (85.88%)
Negociações com perda:
413 (14.11%)
Melhor negociação:
486.85 UST
Pior negociação:
-254.48 UST
Lucro bruto:
16 755.00 UST (308 210 pips)
Perda bruta:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (319.93 UST)
Máximo lucro consecutivo:
1 940.75 UST (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
80.55%
Depósito máximo carregado:
31.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.49
Negociações longas:
1 913 (65.38%)
Negociações curtas:
1 013 (34.62%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
2.07 UST
Lucro médio:
6.67 UST
Perda média:
-25.91 UST
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-807.66 UST)
Máxima perda consecutiva:
-1 651.56 UST (22)
Crescimento mensal:
24.07%
Previsão anual:
292.02%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 983.98 UST
Máximo:
4 066.85 UST (522.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.46% (4 064.51 UST)
Pelo Capital Líquido:
52.00% (4 018.53 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 1565
XAUUSD+ 1102
EURUSD+ 87
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 45
EURAUD+ 28
USDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 1.6K
XAUUSD+ 4.6K
EURUSD+ -938
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 309
EURAUD+ 153
USDCAD+ 80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 53K
XAUUSD+ -65K
EURUSD+ -18K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.9K
EURAUD+ 2.4K
USDCAD+ 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +486.85 UST
Pior negociação: -254 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +319.93 UST
Máxima perda consecutiva: -807.66 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

algo
Sem comentários
