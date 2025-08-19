- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 926
Negociações com lucro:
2 513 (85.88%)
Negociações com perda:
413 (14.11%)
Melhor negociação:
486.85 UST
Pior negociação:
-254.48 UST
Lucro bruto:
16 755.00 UST (308 210 pips)
Perda bruta:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (319.93 UST)
Máximo lucro consecutivo:
1 940.75 UST (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
80.55%
Depósito máximo carregado:
31.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.49
Negociações longas:
1 913 (65.38%)
Negociações curtas:
1 013 (34.62%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
2.07 UST
Lucro médio:
6.67 UST
Perda média:
-25.91 UST
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-807.66 UST)
Máxima perda consecutiva:
-1 651.56 UST (22)
Crescimento mensal:
24.07%
Previsão anual:
292.02%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 983.98 UST
Máximo:
4 066.85 UST (522.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.46% (4 064.51 UST)
Pelo Capital Líquido:
52.00% (4 018.53 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1565
|XAUUSD+
|1102
|EURUSD+
|87
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|45
|EURAUD+
|28
|USDCAD+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|1.6K
|XAUUSD+
|4.6K
|EURUSD+
|-938
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|309
|EURAUD+
|153
|USDCAD+
|80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|53K
|XAUUSD+
|-65K
|EURUSD+
|-18K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.9K
|EURAUD+
|2.4K
|USDCAD+
|1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +486.85 UST
Pior negociação: -254 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +319.93 UST
Máxima perda consecutiva: -807.66 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
algo
Sem comentários
