Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 584
Kârla kapanan işlemler:
2 203 (85.25%)
Zararla kapanan işlemler:
381 (14.74%)
En iyi işlem:
486.85 UST
En kötü işlem:
-254.48 UST
Brüt kâr:
13 877.51 UST (277 427 pips)
Brüt zarar:
-9 729.35 UST (296 215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (319.93 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 940.75 UST (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
76.87%
Maks. mevduat yükü:
31.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
1 699 (65.75%)
Satış işlemleri:
885 (34.25%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.61 UST
Ortalama kâr:
6.30 UST
Ortalama zarar:
-25.54 UST
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-807.66 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-1 651.56 UST (22)
Aylık büyüme:
20.31%
Yıllık tahmin:
246.46%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 983.98 UST
Maksimum:
4 066.85 UST (522.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.46% (4 064.51 UST)
Varlığa göre:
52.00% (4 018.53 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 1292
XAUUSD+ 1052
EURUSD+ 78
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 42
EURAUD+ 24
USDCAD+ 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 1.4K
XAUUSD+ 3K
EURUSD+ -989
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 228
EURAUD+ 115
USDCAD+ 69
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 55K
XAUUSD+ -71K
EURUSD+ -19K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.6K
EURAUD+ 1.7K
USDCAD+ 1.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +486.85 UST
En kötü işlem: -254 UST
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +319.93 UST
Maksimum ardışık zarar: -807.66 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

algo
İnceleme yok
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 21:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
