트레이드:
2 932
이익 거래:
2 518 (85.87%)
손실 거래:
414 (14.12%)
최고의 거래:
486.85 UST
최악의 거래:
-254.48 UST
총 수익:
17 008.70 UST (308 755 pips)
총 손실:
-10 793.56 UST (321 431 pips)
연속 최대 이익:
106 (319.93 UST)
연속 최대 이익:
1 940.75 UST (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
81.56%
최대 입금량:
31.65%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.53
롱(주식매수):
1 915 (65.31%)
숏(주식차입매도):
1 017 (34.69%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
2.12 UST
평균 이익:
6.75 UST
평균 손실:
-26.07 UST
연속 최대 손실:
33 (-807.66 UST)
연속 최대 손실:
-1 651.56 UST (22)
월별 성장률:
6.90%
연간 예측:
83.74%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 983.98 UST
최대한의:
4 066.85 UST (522.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.46% (4 064.51 UST)
자본금별:
52.00% (4 018.53 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1565
|XAUUSD+
|1102
|EURUSD+
|87
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|51
|EURAUD+
|28
|USDCAD+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|1.6K
|XAUUSD+
|4.6K
|EURUSD+
|-938
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|458
|EURAUD+
|153
|USDCAD+
|80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|53K
|XAUUSD+
|-65K
|EURUSD+
|-18K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|10K
|EURAUD+
|2.4K
|USDCAD+
|1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
algo
