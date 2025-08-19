시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SS Finance
Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 리뷰
36
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -62%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 932
이익 거래:
2 518 (85.87%)
손실 거래:
414 (14.12%)
최고의 거래:
486.85 UST
최악의 거래:
-254.48 UST
총 수익:
17 008.70 UST (308 755 pips)
총 손실:
-10 793.56 UST (321 431 pips)
연속 최대 이익:
106 (319.93 UST)
연속 최대 이익:
1 940.75 UST (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
81.56%
최대 입금량:
31.65%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.53
롱(주식매수):
1 915 (65.31%)
숏(주식차입매도):
1 017 (34.69%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
2.12 UST
평균 이익:
6.75 UST
평균 손실:
-26.07 UST
연속 최대 손실:
33 (-807.66 UST)
연속 최대 손실:
-1 651.56 UST (22)
월별 성장률:
6.90%
연간 예측:
83.74%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 983.98 UST
최대한의:
4 066.85 UST (522.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.46% (4 064.51 UST)
자본금별:
52.00% (4 018.53 UST)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD+ 1565
XAUUSD+ 1102
EURUSD+ 87
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 51
EURAUD+ 28
USDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD+ 1.6K
XAUUSD+ 4.6K
EURUSD+ -938
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 458
EURAUD+ 153
USDCAD+ 80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD+ 53K
XAUUSD+ -65K
EURUSD+ -18K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 10K
EURAUD+ 2.4K
USDCAD+ 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +486.85 UST
최악의 거래: -254 UST
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +319.93 UST
연속 최대 손실: -807.66 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

algo
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.20 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SS Finance
월별 1000 USD
-62%
0
0
USD
12K
UST
36
99%
2 932
85%
82%
1.57
2.12
UST
88%
1:500
