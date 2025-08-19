SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SS Finance
Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 584
Bénéfice trades:
2 203 (85.25%)
Perte trades:
381 (14.74%)
Meilleure transaction:
486.85 UST
Pire transaction:
-254.48 UST
Bénéfice brut:
13 877.51 UST (277 427 pips)
Perte brute:
-9 729.35 UST (296 215 pips)
Gains consécutifs maximales:
106 (319.93 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 940.75 UST (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
76.87%
Charge de dépôt maximale:
31.65%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
1 699 (65.75%)
Courts trades:
885 (34.25%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
1.61 UST
Bénéfice moyen:
6.30 UST
Perte moyenne:
-25.54 UST
Pertes consécutives maximales:
33 (-807.66 UST)
Perte consécutive maximale:
-1 651.56 UST (22)
Croissance mensuelle:
20.31%
Prévision annuelle:
246.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 983.98 UST
Maximal:
4 066.85 UST (522.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.46% (4 064.51 UST)
Par fonds propres:
52.00% (4 018.53 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 1292
XAUUSD+ 1052
EURUSD+ 78
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 42
EURAUD+ 24
USDCAD+ 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 1.4K
XAUUSD+ 3K
EURUSD+ -989
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 228
EURAUD+ 115
USDCAD+ 69
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 55K
XAUUSD+ -71K
EURUSD+ -19K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.6K
EURAUD+ 1.7K
USDCAD+ 1.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +486.85 UST
Pire transaction: -254 UST
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +319.93 UST
Perte consécutive maximale: -807.66 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

algo
Aucun avis
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 21:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SS Finance
1000 USD par mois
-70%
0
0
USD
13K
UST
30
99%
2 584
85%
77%
1.42
1.61
UST
88%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.