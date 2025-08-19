- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 584
Bénéfice trades:
2 203 (85.25%)
Perte trades:
381 (14.74%)
Meilleure transaction:
486.85 UST
Pire transaction:
-254.48 UST
Bénéfice brut:
13 877.51 UST (277 427 pips)
Perte brute:
-9 729.35 UST (296 215 pips)
Gains consécutifs maximales:
106 (319.93 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 940.75 UST (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
76.87%
Charge de dépôt maximale:
31.65%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
1 699 (65.75%)
Courts trades:
885 (34.25%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
1.61 UST
Bénéfice moyen:
6.30 UST
Perte moyenne:
-25.54 UST
Pertes consécutives maximales:
33 (-807.66 UST)
Perte consécutive maximale:
-1 651.56 UST (22)
Croissance mensuelle:
20.31%
Prévision annuelle:
246.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 983.98 UST
Maximal:
4 066.85 UST (522.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.46% (4 064.51 UST)
Par fonds propres:
52.00% (4 018.53 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1292
|XAUUSD+
|1052
|EURUSD+
|78
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|42
|EURAUD+
|24
|USDCAD+
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|1.4K
|XAUUSD+
|3K
|EURUSD+
|-989
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|228
|EURAUD+
|115
|USDCAD+
|69
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|55K
|XAUUSD+
|-71K
|EURUSD+
|-19K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.6K
|EURAUD+
|1.7K
|USDCAD+
|1.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +486.85 UST
Pire transaction: -254 UST
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +319.93 UST
Perte consécutive maximale: -807.66 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
algo
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
-70%
0
0
USD
USD
13K
UST
UST
30
99%
2 584
85%
77%
1.42
1.61
UST
UST
88%
1:500