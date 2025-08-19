SegnaliSezioni
Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 584
Profit Trade:
2 203 (85.25%)
Loss Trade:
381 (14.74%)
Best Trade:
486.85 UST
Worst Trade:
-254.48 UST
Profitto lordo:
13 877.51 UST (277 427 pips)
Perdita lorda:
-9 729.35 UST (296 215 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (319.93 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 940.75 UST (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
76.87%
Massimo carico di deposito:
31.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
1 699 (65.75%)
Short Trade:
885 (34.25%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.61 UST
Profitto medio:
6.30 UST
Perdita media:
-25.54 UST
Massime perdite consecutive:
33 (-807.66 UST)
Massima perdita consecutiva:
-1 651.56 UST (22)
Crescita mensile:
20.31%
Previsione annuale:
246.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 983.98 UST
Massimale:
4 066.85 UST (522.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.46% (4 064.51 UST)
Per equità:
52.00% (4 018.53 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 1292
XAUUSD+ 1052
EURUSD+ 78
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 42
EURAUD+ 24
USDCAD+ 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 1.4K
XAUUSD+ 3K
EURUSD+ -989
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 228
EURAUD+ 115
USDCAD+ 69
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 55K
XAUUSD+ -71K
EURUSD+ -19K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.6K
EURAUD+ 1.7K
USDCAD+ 1.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +486.85 UST
Worst Trade: -254 UST
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +319.93 UST
Massima perdita consecutiva: -807.66 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

algo
Non ci sono recensioni
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 21:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
