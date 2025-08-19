- Crescita
Trade:
2 584
Profit Trade:
2 203 (85.25%)
Loss Trade:
381 (14.74%)
Best Trade:
486.85 UST
Worst Trade:
-254.48 UST
Profitto lordo:
13 877.51 UST (277 427 pips)
Perdita lorda:
-9 729.35 UST (296 215 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (319.93 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 940.75 UST (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
76.87%
Massimo carico di deposito:
31.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
1 699 (65.75%)
Short Trade:
885 (34.25%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.61 UST
Profitto medio:
6.30 UST
Perdita media:
-25.54 UST
Massime perdite consecutive:
33 (-807.66 UST)
Massima perdita consecutiva:
-1 651.56 UST (22)
Crescita mensile:
20.31%
Previsione annuale:
246.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 983.98 UST
Massimale:
4 066.85 UST (522.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.46% (4 064.51 UST)
Per equità:
52.00% (4 018.53 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1292
|XAUUSD+
|1052
|EURUSD+
|78
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|42
|EURAUD+
|24
|USDCAD+
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD+
|1.4K
|XAUUSD+
|3K
|EURUSD+
|-989
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|228
|EURAUD+
|115
|USDCAD+
|69
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD+
|55K
|XAUUSD+
|-71K
|EURUSD+
|-19K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.6K
|EURAUD+
|1.7K
|USDCAD+
|1.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +486.85 UST
Worst Trade: -254 UST
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +319.93 UST
Massima perdita consecutiva: -807.66 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
