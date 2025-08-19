SeñalesSecciones
Kirill Skutin

SS Finance

Kirill Skutin
0 comentarios
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 -63%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 926
Transacciones Rentables:
2 513 (85.88%)
Transacciones Irrentables:
413 (14.11%)
Mejor transacción:
486.85 UST
Peor transacción:
-254.48 UST
Beneficio Bruto:
16 755.00 UST (308 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (319.93 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
1 940.75 UST (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
80.55%
Carga máxima del depósito:
31.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.49
Transacciones Largas:
1 913 (65.38%)
Transacciones Cortas:
1 013 (34.62%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
2.07 UST
Beneficio medio:
6.67 UST
Pérdidas medias:
-25.91 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-807.66 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 651.56 UST (22)
Crecimiento al mes:
24.07%
Pronóstico anual:
292.02%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 983.98 UST
Máxima:
4 066.85 UST (522.95%)
Reducción relativa:
De balance:
88.46% (4 064.51 UST)
De fondos:
52.00% (4 018.53 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 1565
XAUUSD+ 1102
EURUSD+ 87
AUDUSD+ 77
AUDCAD+ 45
EURAUD+ 28
USDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ 1.6K
XAUUSD+ 4.6K
EURUSD+ -938
AUDUSD+ 253
AUDCAD+ 309
EURAUD+ 153
USDCAD+ 80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ 53K
XAUUSD+ -65K
EURUSD+ -18K
AUDUSD+ 3.3K
AUDCAD+ 9.9K
EURAUD+ 2.4K
USDCAD+ 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +486.85 UST
Peor transacción: -254 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +319.93 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -807.66 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

algo
2025.12.20 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
