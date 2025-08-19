- Incremento
Total de Trades:
2 926
Transacciones Rentables:
2 513 (85.88%)
Transacciones Irrentables:
413 (14.11%)
Mejor transacción:
486.85 UST
Peor transacción:
-254.48 UST
Beneficio Bruto:
16 755.00 UST (308 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 702.67 UST (321 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (319.93 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
1 940.75 UST (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
80.55%
Carga máxima del depósito:
31.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.49
Transacciones Largas:
1 913 (65.38%)
Transacciones Cortas:
1 013 (34.62%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
2.07 UST
Beneficio medio:
6.67 UST
Pérdidas medias:
-25.91 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-807.66 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 651.56 UST (22)
Crecimiento al mes:
24.07%
Pronóstico anual:
292.02%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 983.98 UST
Máxima:
4 066.85 UST (522.95%)
Reducción relativa:
De balance:
88.46% (4 064.51 UST)
De fondos:
52.00% (4 018.53 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1565
|XAUUSD+
|1102
|EURUSD+
|87
|AUDUSD+
|77
|AUDCAD+
|45
|EURAUD+
|28
|USDCAD+
|22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD+
|1.6K
|XAUUSD+
|4.6K
|EURUSD+
|-938
|AUDUSD+
|253
|AUDCAD+
|309
|EURAUD+
|153
|USDCAD+
|80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD+
|53K
|XAUUSD+
|-65K
|EURUSD+
|-18K
|AUDUSD+
|3.3K
|AUDCAD+
|9.9K
|EURAUD+
|2.4K
|USDCAD+
|1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +486.85 UST
Peor transacción: -254 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +319.93 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -807.66 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
