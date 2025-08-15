- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 937
Gewinntrades:
1 775 (91.63%)
Verlusttrades:
162 (8.36%)
Bester Trade:
7 098.20 USD
Schlechtester Trade:
-2 932.50 USD
Bruttoprofit:
88 056.68 USD (3 486 555 pips)
Bruttoverlust:
-14 992.74 USD (339 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
244 (15 894.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 894.69 USD (244)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.08%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
240
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
13.29
Long-Positionen:
1 876 (96.85%)
Short-Positionen:
61 (3.15%)
Profit-Faktor:
5.87
Mathematische Gewinnerwartung:
37.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-5 498.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 498.50 USD (41)
Wachstum pro Monat :
61.37%
Jahresprognose:
744.58%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 498.50 USD (13.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.77% (5 498.50 USD)
Kapital:
43.86% (23 453.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|Platinum
|703
|SILVER
|558
|Brent
|119
|OJNov25
|105
|GOLD
|82
|Palladium
|75
|UsaVixOct25
|35
|CottonDec25
|34
|Bra50Aug25
|28
|CornDec25
|28
|UsaVixNov25
|24
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|SoybnsNov25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|UsaVixDec25
|15
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|USDIndSep25
|3
|USDIndDec25
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|Platinum
|29K
|SILVER
|26K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-4.3K
|GOLD
|5.3K
|Palladium
|1.2K
|UsaVixOct25
|2.2K
|CottonDec25
|-1.1K
|Bra50Aug25
|144
|CornDec25
|700
|UsaVixNov25
|-3.7K
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|SoybnsNov25
|302
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|UsaVixDec25
|3.9K
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|USDIndSep25
|-12
|USDIndDec25
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|Platinum
|2.1M
|SILVER
|515K
|Brent
|13K
|OJNov25
|-176K
|GOLD
|489K
|Palladium
|131K
|UsaVixOct25
|4.6K
|CottonDec25
|-6.5K
|Bra50Aug25
|15K
|CornDec25
|19K
|UsaVixNov25
|-4.5K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|SoybnsNov25
|30K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|UsaVixDec25
|2.9K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|USDIndSep25
|-1.2K
|USDIndDec25
|459
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
