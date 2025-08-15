SignaleKategorien
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 601%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 937
Gewinntrades:
1 775 (91.63%)
Verlusttrades:
162 (8.36%)
Bester Trade:
7 098.20 USD
Schlechtester Trade:
-2 932.50 USD
Bruttoprofit:
88 056.68 USD (3 486 555 pips)
Bruttoverlust:
-14 992.74 USD (339 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
244 (15 894.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 894.69 USD (244)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.08%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
240
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
13.29
Long-Positionen:
1 876 (96.85%)
Short-Positionen:
61 (3.15%)
Profit-Faktor:
5.87
Mathematische Gewinnerwartung:
37.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-5 498.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 498.50 USD (41)
Wachstum pro Monat :
61.37%
Jahresprognose:
744.58%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 498.50 USD (13.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.77% (5 498.50 USD)
Kapital:
43.86% (23 453.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
Platinum 703
SILVER 558
Brent 119
OJNov25 105
GOLD 82
Palladium 75
UsaVixOct25 35
CottonDec25 34
Bra50Aug25 28
CornDec25 28
UsaVixNov25 24
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
SoybnsNov25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
UsaVixDec25 15
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
USDIndSep25 3
USDIndDec25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
Platinum 29K
SILVER 26K
Brent 14K
OJNov25 -4.3K
GOLD 5.3K
Palladium 1.2K
UsaVixOct25 2.2K
CottonDec25 -1.1K
Bra50Aug25 144
CornDec25 700
UsaVixNov25 -3.7K
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
SoybnsNov25 302
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
UsaVixDec25 3.9K
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
USDIndSep25 -12
USDIndDec25 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
Platinum 2.1M
SILVER 515K
Brent 13K
OJNov25 -176K
GOLD 489K
Palladium 131K
UsaVixOct25 4.6K
CottonDec25 -6.5K
Bra50Aug25 15K
CornDec25 19K
UsaVixNov25 -4.5K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
SoybnsNov25 30K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
UsaVixDec25 2.9K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
USDIndSep25 -1.2K
USDIndDec25 459
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 098.20 USD
Schlechtester Trade: -2 933 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 244
Max. aufeinandergehende Verluste: 41
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15 894.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 498.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Building...
Keine Bewertungen
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
