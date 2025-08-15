SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 153%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
686
Bénéfice trades:
621 (90.52%)
Perte trades:
65 (9.48%)
Meilleure transaction:
798.00 USD
Pire transaction:
-795.00 USD
Bénéfice brut:
19 502.88 USD (1 091 127 pips)
Perte brute:
-3 562.90 USD (87 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
183 (4 418.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 418.06 USD (183)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.66%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
14.21
Longs trades:
685 (99.85%)
Courts trades:
1 (0.15%)
Facteur de profit:
5.47
Rendement attendu:
23.24 USD
Bénéfice moyen:
31.41 USD
Perte moyenne:
-54.81 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-500.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 121.50 USD (9)
Croissance mensuelle:
20.05%
Prévision annuelle:
243.32%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 121.50 USD (6.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.52% (1 121.50 USD)
Par fonds propres:
25.41% (6 991.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Platinum 212
SILVER 102
Palladium 75
Brent 52
GOLD 43
OJNov25 41
Bra50Aug25 28
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
CornDec25 14
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
CottonDec25 4
USDIndSep25 3
SoybnsNov25 2
USDIndDec25 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Platinum 5.2K
SILVER 3.6K
Palladium 1.2K
Brent 1.7K
GOLD 3.1K
OJNov25 757
Bra50Aug25 144
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
CornDec25 450
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
CottonDec25 74
USDIndSep25 -12
SoybnsNov25 36
USDIndDec25 14
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Platinum 482K
SILVER 68K
Palladium 131K
Brent 5.8K
GOLD 252K
OJNov25 24K
Bra50Aug25 15K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
CornDec25 11K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
CottonDec25 451
USDIndSep25 -1.2K
SoybnsNov25 3.6K
USDIndDec25 459
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +798.00 USD
Pire transaction: -795 USD
Gains consécutifs maximales: 183
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +4 418.06 USD
Perte consécutive maximale: -500.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Building...
Aucun avis
2025.08.15 20:32
No swaps are charged on the signal account
Gradiente Linear NDRJ
30 USD par mois
153%
0
0
USD
33K
USD
17
87%
686
90%
100%
5.47
23.24
USD
25%
1:200
