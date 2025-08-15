시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 571%
ActivTradesCorp-Server
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 063
이익 거래:
1 866 (90.45%)
손실 거래:
197 (9.55%)
최고의 거래:
7 098.20 USD
최악의 거래:
-2 932.50 USD
총 수익:
92 573.15 USD (3 779 619 pips)
총 손실:
-23 127.05 USD (1 147 995 pips)
연속 최대 이익:
244 (15 894.69 USD)
연속 최대 이익:
15 894.69 USD (244)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.08%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
102
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
8.54
롱(주식매수):
2 002 (97.04%)
숏(주식차입매도):
61 (2.96%)
수익 요인:
4.00
기대수익:
33.66 USD
평균 이익:
49.61 USD
평균 손실:
-117.40 USD
연속 최대 손실:
41 (-5 498.50 USD)
연속 최대 손실:
-8 134.31 USD (35)
월별 성장률:
38.63%
연간 예측:
468.73%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8 134.31 USD (10.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.77% (5 498.50 USD)
자본금별:
43.86% (23 453.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
Platinum 796
SILVER 588
Brent 120
OJNov25 105
GOLD 84
Palladium 75
UsaVixOct25 35
CottonDec25 34
Bra50Aug25 28
CornDec25 28
UsaVixNov25 24
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
SoybnsNov25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
UsaVixDec25 15
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
USDIndSep25 3
USDIndDec25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
Platinum 23K
SILVER 28K
Brent 14K
OJNov25 -4.3K
GOLD 5.5K
Palladium 1.2K
UsaVixOct25 2.2K
CottonDec25 -1.1K
Bra50Aug25 144
CornDec25 700
UsaVixNov25 -3.7K
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
SoybnsNov25 302
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
UsaVixDec25 3.9K
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
USDIndSep25 -12
USDIndDec25 14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
Platinum 1.5M
SILVER 555K
Brent 14K
OJNov25 -176K
GOLD 505K
Palladium 131K
UsaVixOct25 4.6K
CottonDec25 -6.5K
Bra50Aug25 15K
CornDec25 19K
UsaVixNov25 -4.5K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
SoybnsNov25 30K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
UsaVixDec25 2.9K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
USDIndSep25 -1.2K
USDIndDec25 459
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7 098.20 USD
최악의 거래: -2 933 USD
연속 최대 이익: 244
연속 최대 손실: 35
연속 최대 이익: +15 894.69 USD
연속 최대 손실: -5 498.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesCorp-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Building...
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 22:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 21:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 20:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 19:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 18:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gradiente Linear NDRJ
월별 300 USD
571%
0
0
USD
79K
USD
31
87%
2 063
90%
100%
4.00
33.66
USD
44%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.