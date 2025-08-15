- 자본
트레이드:
2 063
이익 거래:
1 866 (90.45%)
손실 거래:
197 (9.55%)
최고의 거래:
7 098.20 USD
최악의 거래:
-2 932.50 USD
총 수익:
92 573.15 USD (3 779 619 pips)
총 손실:
-23 127.05 USD (1 147 995 pips)
연속 최대 이익:
244 (15 894.69 USD)
연속 최대 이익:
15 894.69 USD (244)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.08%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
102
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
8.54
롱(주식매수):
2 002 (97.04%)
숏(주식차입매도):
61 (2.96%)
수익 요인:
4.00
기대수익:
33.66 USD
평균 이익:
49.61 USD
평균 손실:
-117.40 USD
연속 최대 손실:
41 (-5 498.50 USD)
연속 최대 손실:
-8 134.31 USD (35)
월별 성장률:
38.63%
연간 예측:
468.73%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8 134.31 USD (10.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.77% (5 498.50 USD)
자본금별:
43.86% (23 453.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Platinum
|796
|SILVER
|588
|Brent
|120
|OJNov25
|105
|GOLD
|84
|Palladium
|75
|UsaVixOct25
|35
|CottonDec25
|34
|Bra50Aug25
|28
|CornDec25
|28
|UsaVixNov25
|24
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|SoybnsNov25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|UsaVixDec25
|15
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|USDIndSep25
|3
|USDIndDec25
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Platinum
|23K
|SILVER
|28K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-4.3K
|GOLD
|5.5K
|Palladium
|1.2K
|UsaVixOct25
|2.2K
|CottonDec25
|-1.1K
|Bra50Aug25
|144
|CornDec25
|700
|UsaVixNov25
|-3.7K
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|SoybnsNov25
|302
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|UsaVixDec25
|3.9K
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|USDIndSep25
|-12
|USDIndDec25
|14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Platinum
|1.5M
|SILVER
|555K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-176K
|GOLD
|505K
|Palladium
|131K
|UsaVixOct25
|4.6K
|CottonDec25
|-6.5K
|Bra50Aug25
|15K
|CornDec25
|19K
|UsaVixNov25
|-4.5K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|SoybnsNov25
|30K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|UsaVixDec25
|2.9K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|USDIndSep25
|-1.2K
|USDIndDec25
|459
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7 098.20 USD
최악의 거래: -2 933 USD
연속 최대 이익: 244
연속 최대 손실: 35
연속 최대 이익: +15 894.69 USD
연속 최대 손실: -5 498.50 USD
