Negociações:
1 870
Negociações com lucro:
1 710 (91.44%)
Negociações com perda:
160 (8.56%)
Melhor negociação:
7 098.20 USD
Pior negociação:
-2 932.50 USD
Lucro bruto:
84 474.38 USD (3 292 990 pips)
Perda bruta:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
244 (15 894.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 894.69 USD (244)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.08%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
163
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
12.64
Negociações longas:
1 809 (96.74%)
Negociações curtas:
61 (3.26%)
Fator de lucro:
5.64
Valor esperado:
37.17 USD
Lucro médio:
49.40 USD
Perda média:
-93.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-5 498.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 498.50 USD (41)
Crescimento mensal:
60.66%
Previsão anual:
736.06%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 498.50 USD (13.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.77% (5 498.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.86% (23 453.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Platinum
|668
|SILVER
|527
|Brent
|118
|OJNov25
|105
|GOLD
|82
|Palladium
|75
|UsaVixOct25
|35
|CottonDec25
|34
|Bra50Aug25
|28
|CornDec25
|28
|UsaVixNov25
|24
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|SoybnsNov25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|UsaVixDec25
|15
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|USDIndSep25
|3
|USDIndDec25
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Platinum
|27K
|SILVER
|24K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-4.3K
|GOLD
|5.3K
|Palladium
|1.2K
|UsaVixOct25
|2.2K
|CottonDec25
|-1.1K
|Bra50Aug25
|144
|CornDec25
|700
|UsaVixNov25
|-3.7K
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|SoybnsNov25
|302
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|UsaVixDec25
|3.9K
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|USDIndSep25
|-12
|USDIndDec25
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Platinum
|2M
|SILVER
|474K
|Brent
|13K
|OJNov25
|-176K
|GOLD
|489K
|Palladium
|131K
|UsaVixOct25
|4.6K
|CottonDec25
|-6.5K
|Bra50Aug25
|15K
|CornDec25
|19K
|UsaVixNov25
|-4.5K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|SoybnsNov25
|30K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|UsaVixDec25
|2.9K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|USDIndSep25
|-1.2K
|USDIndDec25
|459
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7 098.20 USD
Pior negociação: -2 933 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 244
Máximo de perdas consecutivas: 41
Máximo lucro consecutivo: +15 894.69 USD
Máxima perda consecutiva: -5 498.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
572%
0
0
USD
USD
81K
USD
USD
30
88%
1 870
91%
100%
5.64
37.17
USD
USD
44%
1:200