SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 572%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 870
Negociações com lucro:
1 710 (91.44%)
Negociações com perda:
160 (8.56%)
Melhor negociação:
7 098.20 USD
Pior negociação:
-2 932.50 USD
Lucro bruto:
84 474.38 USD (3 292 990 pips)
Perda bruta:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
244 (15 894.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 894.69 USD (244)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.08%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
163
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
12.64
Negociações longas:
1 809 (96.74%)
Negociações curtas:
61 (3.26%)
Fator de lucro:
5.64
Valor esperado:
37.17 USD
Lucro médio:
49.40 USD
Perda média:
-93.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-5 498.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 498.50 USD (41)
Crescimento mensal:
60.66%
Previsão anual:
736.06%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 498.50 USD (13.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.77% (5 498.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.86% (23 453.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Platinum 668
SILVER 527
Brent 118
OJNov25 105
GOLD 82
Palladium 75
UsaVixOct25 35
CottonDec25 34
Bra50Aug25 28
CornDec25 28
UsaVixNov25 24
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
SoybnsNov25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
UsaVixDec25 15
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
USDIndSep25 3
USDIndDec25 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Platinum 27K
SILVER 24K
Brent 14K
OJNov25 -4.3K
GOLD 5.3K
Palladium 1.2K
UsaVixOct25 2.2K
CottonDec25 -1.1K
Bra50Aug25 144
CornDec25 700
UsaVixNov25 -3.7K
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
SoybnsNov25 302
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
UsaVixDec25 3.9K
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
USDIndSep25 -12
USDIndDec25 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Platinum 2M
SILVER 474K
Brent 13K
OJNov25 -176K
GOLD 489K
Palladium 131K
UsaVixOct25 4.6K
CottonDec25 -6.5K
Bra50Aug25 15K
CornDec25 19K
UsaVixNov25 -4.5K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
SoybnsNov25 30K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
UsaVixDec25 2.9K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
USDIndSep25 -1.2K
USDIndDec25 459
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7 098.20 USD
Pior negociação: -2 933 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 244
Máximo de perdas consecutivas: 41
Máximo lucro consecutivo: +15 894.69 USD
Máxima perda consecutiva: -5 498.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Em construção...
Sem comentários
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gradiente Linear NDRJ
300 USD por mês
572%
0
0
USD
81K
USD
30
88%
1 870
91%
100%
5.64
37.17
USD
44%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.