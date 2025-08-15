- 成长
交易:
1 844
盈利交易:
1 684 (91.32%)
亏损交易:
160 (8.68%)
最好交易:
7 098.20 USD
最差交易:
-2 932.50 USD
毛利:
83 048.61 USD (3 213 611 pips)
毛利亏损:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
最大连续赢利:
244 (15 894.69 USD)
最大连续盈利:
15 894.69 USD (244)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
163
平均持有时间:
7 天
采收率:
12.38
长期交易:
1 783 (96.69%)
短期交易:
61 (3.31%)
利润因子:
5.55
预期回报:
36.92 USD
平均利润:
49.32 USD
平均损失:
-93.58 USD
最大连续失误:
41 (-5 498.50 USD)
最大连续亏损:
-5 498.50 USD (41)
每月增长:
59.72%
年度预测:
724.65%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 498.50 USD (13.29%)
相对跌幅:
结余:
9.77% (5 498.50 USD)
净值:
43.86% (23 453.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Platinum
|655
|SILVER
|515
|Brent
|118
|OJNov25
|105
|GOLD
|81
|Palladium
|75
|UsaVixOct25
|35
|CottonDec25
|34
|Bra50Aug25
|28
|CornDec25
|28
|UsaVixNov25
|24
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|SoybnsNov25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|UsaVixDec25
|15
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|USDIndSep25
|3
|USDIndDec25
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Platinum
|27K
|SILVER
|23K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-4.3K
|GOLD
|5.3K
|Palladium
|1.2K
|UsaVixOct25
|2.2K
|CottonDec25
|-1.1K
|Bra50Aug25
|144
|CornDec25
|700
|UsaVixNov25
|-3.7K
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|SoybnsNov25
|302
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|UsaVixDec25
|3.9K
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|USDIndSep25
|-12
|USDIndDec25
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Platinum
|1.9M
|SILVER
|458K
|Brent
|13K
|OJNov25
|-176K
|GOLD
|481K
|Palladium
|131K
|UsaVixOct25
|4.6K
|CottonDec25
|-6.5K
|Bra50Aug25
|15K
|CornDec25
|19K
|UsaVixNov25
|-4.5K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|SoybnsNov25
|30K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|UsaVixDec25
|2.9K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|USDIndSep25
|-1.2K
|USDIndDec25
|459
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
