信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 560%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 844
盈利交易:
1 684 (91.32%)
亏损交易:
160 (8.68%)
最好交易:
7 098.20 USD
最差交易:
-2 932.50 USD
毛利:
83 048.61 USD (3 213 611 pips)
毛利亏损:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
最大连续赢利:
244 (15 894.69 USD)
最大连续盈利:
15 894.69 USD (244)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
163
平均持有时间:
7 天
采收率:
12.38
长期交易:
1 783 (96.69%)
短期交易:
61 (3.31%)
利润因子:
5.55
预期回报:
36.92 USD
平均利润:
49.32 USD
平均损失:
-93.58 USD
最大连续失误:
41 (-5 498.50 USD)
最大连续亏损:
-5 498.50 USD (41)
每月增长:
59.72%
年度预测:
724.65%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 498.50 USD (13.29%)
相对跌幅:
结余:
9.77% (5 498.50 USD)
净值:
43.86% (23 453.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
Platinum 655
SILVER 515
Brent 118
OJNov25 105
GOLD 81
Palladium 75
UsaVixOct25 35
CottonDec25 34
Bra50Aug25 28
CornDec25 28
UsaVixNov25 24
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
SoybnsNov25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
UsaVixDec25 15
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
USDIndSep25 3
USDIndDec25 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
Platinum 27K
SILVER 23K
Brent 14K
OJNov25 -4.3K
GOLD 5.3K
Palladium 1.2K
UsaVixOct25 2.2K
CottonDec25 -1.1K
Bra50Aug25 144
CornDec25 700
UsaVixNov25 -3.7K
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
SoybnsNov25 302
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
UsaVixDec25 3.9K
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
USDIndSep25 -12
USDIndDec25 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
Platinum 1.9M
SILVER 458K
Brent 13K
OJNov25 -176K
GOLD 481K
Palladium 131K
UsaVixOct25 4.6K
CottonDec25 -6.5K
Bra50Aug25 15K
CornDec25 19K
UsaVixNov25 -4.5K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
SoybnsNov25 30K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
UsaVixDec25 2.9K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
USDIndSep25 -1.2K
USDIndDec25 459
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7 098.20 USD
最差交易: -2 933 USD
最大连续赢利: 244
最大连续失误: 41
最大连续盈利: +15 894.69 USD
最大连续亏损: -5 498.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesCorp-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gradiente Linear NDRJ
每月300 USD
560%
0
0
USD
80K
USD
30
87%
1 844
91%
100%
5.54
36.92
USD
44%
1:200
