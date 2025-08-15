- Incremento
Total de Trades:
1 870
Transacciones Rentables:
1 710 (91.44%)
Transacciones Irrentables:
160 (8.56%)
Mejor transacción:
7 098.20 USD
Peor transacción:
-2 932.50 USD
Beneficio Bruto:
84 474.38 USD (3 292 990 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
244 (15 894.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15 894.69 USD (244)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.08%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
163
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
12.64
Transacciones Largas:
1 809 (96.74%)
Transacciones Cortas:
61 (3.26%)
Factor de Beneficio:
5.64
Beneficio Esperado:
37.17 USD
Beneficio medio:
49.40 USD
Pérdidas medias:
-93.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-5 498.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 498.50 USD (41)
Crecimiento al mes:
60.66%
Pronóstico anual:
736.06%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 498.50 USD (13.29%)
Reducción relativa:
De balance:
9.77% (5 498.50 USD)
De fondos:
43.86% (23 453.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|Platinum
|668
|SILVER
|527
|Brent
|118
|OJNov25
|105
|GOLD
|82
|Palladium
|75
|UsaVixOct25
|35
|CottonDec25
|34
|Bra50Aug25
|28
|CornDec25
|28
|UsaVixNov25
|24
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|SoybnsNov25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|UsaVixDec25
|15
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|USDIndSep25
|3
|USDIndDec25
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|Platinum
|27K
|SILVER
|24K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-4.3K
|GOLD
|5.3K
|Palladium
|1.2K
|UsaVixOct25
|2.2K
|CottonDec25
|-1.1K
|Bra50Aug25
|144
|CornDec25
|700
|UsaVixNov25
|-3.7K
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|SoybnsNov25
|302
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|UsaVixDec25
|3.9K
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|USDIndSep25
|-12
|USDIndDec25
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|Platinum
|2M
|SILVER
|474K
|Brent
|13K
|OJNov25
|-176K
|GOLD
|489K
|Palladium
|131K
|UsaVixOct25
|4.6K
|CottonDec25
|-6.5K
|Bra50Aug25
|15K
|CornDec25
|19K
|UsaVixNov25
|-4.5K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|SoybnsNov25
|30K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|UsaVixDec25
|2.9K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|USDIndSep25
|-1.2K
|USDIndDec25
|459
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +7 098.20 USD
Peor transacción: -2 933 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 244
Máximo de pérdidas consecutivas: 41
Beneficio máximo consecutivo: +15 894.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 498.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
