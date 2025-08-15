SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

0 comentarios
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 572%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 870
Transacciones Rentables:
1 710 (91.44%)
Transacciones Irrentables:
160 (8.56%)
Mejor transacción:
7 098.20 USD
Peor transacción:
-2 932.50 USD
Beneficio Bruto:
84 474.38 USD (3 292 990 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
244 (15 894.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15 894.69 USD (244)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.08%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
163
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
12.64
Transacciones Largas:
1 809 (96.74%)
Transacciones Cortas:
61 (3.26%)
Factor de Beneficio:
5.64
Beneficio Esperado:
37.17 USD
Beneficio medio:
49.40 USD
Pérdidas medias:
-93.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-5 498.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 498.50 USD (41)
Crecimiento al mes:
60.66%
Pronóstico anual:
736.06%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 498.50 USD (13.29%)
Reducción relativa:
De balance:
9.77% (5 498.50 USD)
De fondos:
43.86% (23 453.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
Platinum 668
SILVER 527
Brent 118
OJNov25 105
GOLD 82
Palladium 75
UsaVixOct25 35
CottonDec25 34
Bra50Aug25 28
CornDec25 28
UsaVixNov25 24
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
SoybnsNov25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
UsaVixDec25 15
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
USDIndSep25 3
USDIndDec25 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
Platinum 27K
SILVER 24K
Brent 14K
OJNov25 -4.3K
GOLD 5.3K
Palladium 1.2K
UsaVixOct25 2.2K
CottonDec25 -1.1K
Bra50Aug25 144
CornDec25 700
UsaVixNov25 -3.7K
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
SoybnsNov25 302
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
UsaVixDec25 3.9K
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
USDIndSep25 -12
USDIndDec25 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
Platinum 2M
SILVER 474K
Brent 13K
OJNov25 -176K
GOLD 489K
Palladium 131K
UsaVixOct25 4.6K
CottonDec25 -6.5K
Bra50Aug25 15K
CornDec25 19K
UsaVixNov25 -4.5K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
SoybnsNov25 30K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
UsaVixDec25 2.9K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
USDIndSep25 -1.2K
USDIndDec25 459
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 098.20 USD
Peor transacción: -2 933 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 244
Máximo de pérdidas consecutivas: 41
Beneficio máximo consecutivo: +15 894.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 498.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Building...
No hay comentarios
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gradiente Linear NDRJ
300 USD al mes
572%
0
0
USD
81K
USD
30
88%
1 870
91%
100%
5.64
37.17
USD
44%
1:200
Copiar

