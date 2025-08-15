- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 870
利益トレード:
1 710 (91.44%)
損失トレード:
160 (8.56%)
ベストトレード:
7 098.20 USD
最悪のトレード:
-2 932.50 USD
総利益:
84 474.38 USD (3 292 990 pips)
総損失:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
最大連続の勝ち:
244 (15 894.69 USD)
最大連続利益:
15 894.69 USD (244)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
163
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
12.64
長いトレード:
1 809 (96.74%)
短いトレード:
61 (3.26%)
プロフィットファクター:
5.64
期待されたペイオフ:
37.17 USD
平均利益:
49.40 USD
平均損失:
-93.58 USD
最大連続の負け:
41 (-5 498.50 USD)
最大連続損失:
-5 498.50 USD (41)
月間成長:
60.66%
年間予想:
736.06%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 498.50 USD (13.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.77% (5 498.50 USD)
エクイティによる:
43.86% (23 453.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Platinum
|668
|SILVER
|527
|Brent
|118
|OJNov25
|105
|GOLD
|82
|Palladium
|75
|UsaVixOct25
|35
|CottonDec25
|34
|Bra50Aug25
|28
|CornDec25
|28
|UsaVixNov25
|24
|SoybnsAug25
|19
|SoybnsSep25
|19
|UsaVixAug25
|18
|SoybnsNov25
|18
|Bra50
|16
|UsaVixJun25
|16
|UsaVixDec25
|15
|UsaVixSep25
|12
|CornSep25
|5
|UsaVixJul25
|4
|USDIndSep25
|3
|USDIndDec25
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Platinum
|27K
|SILVER
|24K
|Brent
|14K
|OJNov25
|-4.3K
|GOLD
|5.3K
|Palladium
|1.2K
|UsaVixOct25
|2.2K
|CottonDec25
|-1.1K
|Bra50Aug25
|144
|CornDec25
|700
|UsaVixNov25
|-3.7K
|SoybnsAug25
|-450
|SoybnsSep25
|1K
|UsaVixAug25
|-751
|SoybnsNov25
|302
|Bra50
|824
|UsaVixJun25
|-66
|UsaVixDec25
|3.9K
|UsaVixSep25
|-1.1K
|CornSep25
|-55
|UsaVixJul25
|289
|USDIndSep25
|-12
|USDIndDec25
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Platinum
|2M
|SILVER
|474K
|Brent
|13K
|OJNov25
|-176K
|GOLD
|489K
|Palladium
|131K
|UsaVixOct25
|4.6K
|CottonDec25
|-6.5K
|Bra50Aug25
|15K
|CornDec25
|19K
|UsaVixNov25
|-4.5K
|SoybnsAug25
|-42K
|SoybnsSep25
|29K
|UsaVixAug25
|-2.9K
|SoybnsNov25
|30K
|Bra50
|30K
|UsaVixJun25
|-325
|UsaVixDec25
|2.9K
|UsaVixSep25
|-1.6K
|CornSep25
|-1.8K
|UsaVixJul25
|82
|USDIndSep25
|-1.2K
|USDIndDec25
|459
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7 098.20 USD
最悪のトレード: -2 933 USD
最大連続の勝ち: 244
最大連続の負け: 41
最大連続利益: +15 894.69 USD
最大連続損失: -5 498.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesCorp-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
Building...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
572%
0
0
USD
USD
81K
USD
USD
30
88%
1 870
91%
100%
5.64
37.17
USD
USD
44%
1:200