シグナル / MetaTrader 5 / Gradiente Linear NDRJ
Norival Doria Ramos Junior

Gradiente Linear NDRJ

Norival Doria Ramos Junior
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 572%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 870
利益トレード:
1 710 (91.44%)
損失トレード:
160 (8.56%)
ベストトレード:
7 098.20 USD
最悪のトレード:
-2 932.50 USD
総利益:
84 474.38 USD (3 292 990 pips)
総損失:
-14 972.64 USD (339 435 pips)
最大連続の勝ち:
244 (15 894.69 USD)
最大連続利益:
15 894.69 USD (244)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
163
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
12.64
長いトレード:
1 809 (96.74%)
短いトレード:
61 (3.26%)
プロフィットファクター:
5.64
期待されたペイオフ:
37.17 USD
平均利益:
49.40 USD
平均損失:
-93.58 USD
最大連続の負け:
41 (-5 498.50 USD)
最大連続損失:
-5 498.50 USD (41)
月間成長:
60.66%
年間予想:
736.06%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 498.50 USD (13.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.77% (5 498.50 USD)
エクイティによる:
43.86% (23 453.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
Platinum 668
SILVER 527
Brent 118
OJNov25 105
GOLD 82
Palladium 75
UsaVixOct25 35
CottonDec25 34
Bra50Aug25 28
CornDec25 28
UsaVixNov25 24
SoybnsAug25 19
SoybnsSep25 19
UsaVixAug25 18
SoybnsNov25 18
Bra50 16
UsaVixJun25 16
UsaVixDec25 15
UsaVixSep25 12
CornSep25 5
UsaVixJul25 4
USDIndSep25 3
USDIndDec25 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
Platinum 27K
SILVER 24K
Brent 14K
OJNov25 -4.3K
GOLD 5.3K
Palladium 1.2K
UsaVixOct25 2.2K
CottonDec25 -1.1K
Bra50Aug25 144
CornDec25 700
UsaVixNov25 -3.7K
SoybnsAug25 -450
SoybnsSep25 1K
UsaVixAug25 -751
SoybnsNov25 302
Bra50 824
UsaVixJun25 -66
UsaVixDec25 3.9K
UsaVixSep25 -1.1K
CornSep25 -55
UsaVixJul25 289
USDIndSep25 -12
USDIndDec25 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
Platinum 2M
SILVER 474K
Brent 13K
OJNov25 -176K
GOLD 489K
Palladium 131K
UsaVixOct25 4.6K
CottonDec25 -6.5K
Bra50Aug25 15K
CornDec25 19K
UsaVixNov25 -4.5K
SoybnsAug25 -42K
SoybnsSep25 29K
UsaVixAug25 -2.9K
SoybnsNov25 30K
Bra50 30K
UsaVixJun25 -325
UsaVixDec25 2.9K
UsaVixSep25 -1.6K
CornSep25 -1.8K
UsaVixJul25 82
USDIndSep25 -1.2K
USDIndDec25 459
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7 098.20 USD
最悪のトレード: -2 933 USD
最大連続の勝ち: 244
最大連続の負け: 41
最大連続利益: +15 894.69 USD
最大連続損失: -5 498.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesCorp-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Building...
レビューなし
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください